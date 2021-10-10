Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М"

Ракетные войска и артиллерию оснащают современными реактивными системами залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированными самоходными гаубицами "Мста-С" и мобильными противотанковыми ракетными комплексами "Хризантема-С". Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там рассказали и о другом новом арсенале, серьезно повышающем боевую эффективность артиллерийских подразделений. Речь, в частности, идет о поставках туда радиолокационных комплексов разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", станций "Аистенок", автоматизированных звукотепловых и звукометрических комплексов артиллерийской разведки.

"Для повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, - сообщили в департаменте. - Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 82-мм самоходный миномет "Дрок".

Напомним, что в июне этого года на полигоне Смолино в Нижегородской области замминистра обороны Алексею Криворучко показали, как действуют на поле боя новые отечественные оружейно-технические комплексы. Самоходные орудия "Магнолия", "Мальва", "Флокс" и "Лотос", а также самоходная противотанковая пушка "Спрут" и новый самоходный миномет "Дрок" в ходе этой демонстрации одинаково точно вели стрельбу с различных дистанций по неподвижным и движущимся целям.

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", - признал Криворучко по итогам демонстрационного показа.