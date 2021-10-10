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10.10.2021 18:24
Рубрика: В мире

Атомная субмарина США попала в "подводное ДТП"

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Опасный инцидент, чреватый крупной экологической катастрофой, произошел в Южно-Китайском море с участием американской атомной подводной лодки (АПЛ). Как стало известно из опубликованного 8 октября короткого сообщения 7-го флота США (отвечает за операции в западной части Тихого и восточной части Индийского океана), субмарина Connecticut столкнулась под водой с чем-то неизвестным, в результате чего различные ранения и травмы получили 11 членов ее экипажа. Все подробности произошедшего в силу понятных причин держатся Пентагоном в строгом секрете.
Неясно, как относительно новая подлодка USS Connecticut (на фото в 2018 году) могла не заметить препятствие. Фото: Getty Images Неясно, как относительно новая подлодка USS Connecticut (на фото в 2018 году) могла не заметить препятствие. Фото: Getty Images
Неясно, как относительно новая подлодка USS Connecticut (на фото в 2018 году) могла не заметить препятствие. Фото: Getty Images

В оборонном ведомстве США лишь уточнили, что ударившаяся о НПО - неопознанный подводный объект - многоцелевая субмарина класса Seawolf находится в "безопасном и стабильном" состоянии, а атомный реактор и другие критически важные системы корабля не пострадали. Впрочем, тот факт, что после столкновения подлодка в течение недели ковыляла до базы ВМФ США на Гуаме исключительно в надводном положении, говорит, вероятно, о причиненном передней части АПЛ Connecticut значительном ущербе, напрямую отразившемся на управляемости лодки и ее способности погружаться.

Фото: Olivier Douliery/REUTERS
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Отметив, что будет проведено "полное расследование произошедшего в международных водах инцидента", американские военные ни словом не обмолвились ни о том, где именно в Индо-Тихоокеанском регионе произошло "подводное ДТП", ни о глубине или скорости движения корабля. Военно-технических причин тому множество, но политика, судя по всему, играет ключевую роль. В контексте подтвержденной агентством Reuters договоренности Вашингтона и Пекина о проведении виртуального саммита лидеров США и КНР до конца текущего года американская сторона крайне заинтересована в том, чтобы не привлекать к этому инциденту большого внимания и "спустить его на тормозах".

Между тем что именно делала Connecticut в Южно-Китайском море, суверенитет над частью которого стремится утвердить Китай путем закрепления своих прав на 200-мильную эксклюзивную экономическую зону, остается большим вопросом. Возможно, речь шла о рутинном патрулировании американской АПЛ важнейшего для Пекина района Малаккского пролива (через который проходит около 60 процентов китайской торговли и до 80 процентов китайского импорта углеводородов). Однако с учетом известных фактов о базировании подводных стратегических ракетоносцев КНР в этом районе (из него они выходят на оперативный простор Тихого океана), вероятнее всего, малошумная Connecticut осуществляла слежку, скрытно изучая акустические следы кораблей потенциального противника, в первую очередь современных китайских атомных ракетных крейсеров класса "Цзинь" (проект 094).

Неудивительно, что официальный Пекин призвал США немедленно раскрыть международному сообществу информацию о подводном происшествии. "Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлеченные в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях, в том числе сообщить точное место происшествия, цель этого похода, подробности о том, с чем столкнулась субмарина, имела ли место утечка радиации и был ли причинен вред окружающей среде", - цитирует слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь газета South China Morning Post. По мнению китайского дипломата, американцы "затягивают публикацию информации об этом инциденте и пытаются замять его, действуют непрозрачно и безответственно".

Понятно, что раскрывать все карты произошедшего с Connecticut США не будут - выдавать военные секреты о своих подводных силах не в правилах американцев

Понятно, что раскрывать все карты произошедшего с Connecticut США не будут - выдавать военные секреты о своих подводных силах не в правилах американцев. Однако вопрос, как могло случиться опасное своими непредсказуемыми последствиями столкновение на относительно современной подводной лодке (данная АПЛ построена в конце 1990-х годов), волнует как американских, так и китайских военных экспертов. Первые допускают, что гидроакустическая станция субмарины могла не обнаружить прямо по курсу движения корабля затонувшее судно или грузовой контейнер. Вторые указывают на возможное столкновение с неотмеченным на карте подводным холмом, что в свою очередь говорит как о проблемах с топографией в штабах Тихоокеанского флота США, так и неполадках в оборудовании корабля.

Особо подчеркивается, что подобные инциденты уже имели место. Так, в 2005 году американская подводная лодка San Francisco на полном ходу протаранила подводную гору неподалеку от Гуама. Тогда погиб один и были серьезно травмированы еще 24 матроса, а вся носовая часть корабля, по данным СМИ, превратилась в "смятую банку от кока-колы", и лишь чудом корабль избежал гибели. Кроме того, еще свежо в памяти произошедшее 2009 году в Атлантике столкновение британской субмарины Vanguard с французской Le Triomphant - оба корабля получили повреждения, но остались на плаву.

Что бы ни произошло на самом деле с Connecticut В Южно-Китайском море, ясно одно - наращивание военного присутствия США и их союзников в этом регионе с чрезмерной концентрацией боевых плавсредств в ограниченном географическом пространстве несет серьезные риски. И не исключено, что в результате бряцания оружием прямо под носом Китая в итоге пострадать могут именно те, кто целенаправленно идет на эскалацию.

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