Большинство работодателей будут прививать сотрудников от гриппа

Больше половины работодателей (более 50%) заявили, что считают необходимым защитить своих сотрудников от гриппа с помощью прививки. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В нем отмечается, что вакцинация и ранее была самым популярным способом предотвращения эпидемии в трудовых коллективах, однако сегодня ее выбирает максимальное число работодателей за последние 12 лет. Так, в 2014 году прививочную кампанию поддерживал только каждый третий руководитель, а в 2019 году - 48% работодателей. При этом, необходимость борьбы с гриппом в этом году отрицает лишь каждый одиннадцатый работодатель.

Сегодня в качестве профилактики гриппа компании также практикуют масочный режим (23%), обработку рук (12%), удаленку (9%). В доковидное время ношение масок во время эпидемии гриппа обязательным было только в одной организации из ста, а санитайзеры и перевод на удаленку почти нигде не применялся.

При этом о готовности привиться от гриппа заявили 28% работников. В прошлом году их было больше 30%. Чаще всего вакцинацию выбирают люди старше 45 лет.

Всего в опросе приняли участие 500 компаний и 1,6 тысячи работников из разных регионов страны.