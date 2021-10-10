Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 71-73 к доллару и 82-84 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Основную поддержку рублю оказывают многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну. Также в пользу российской валюты выступают относительно спокойный геополитический фон и возвращение спроса международных инвесторов на рисковые активы.

Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания дальнейшего подъема ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях для сдерживания повышенной инфляции. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.

В пользу рубля также будет выступать начало октябрьского налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет. Рекордные цены на нефть и газ означают повышенные налоговые выплаты, что позитивно для рубля.

Сдерживать укрепление рубля будут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 октября по 8 ноября увеличит ежедневный объем покупок валюты до 15,1 млрд рублей или около $210 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято порядка $4,4 млрд.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за сентябрь, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,3% год к году. Это более, чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок выглядит уверенно, несмотря на отраслевую статистику из США, указавшую на неожиданный рост коммерческих запасов. Минэнерго США пока отвергло идею продажи нефти из стратегических резервов для стабилизации цен, при этом ОПЕК+ пока лишь говорит о возможности увеличить объемы добычи для остановки роста котировок, но не переходит к действиям. Вместе со стабилизацией мировых рынков, сопровождаемой коррекционным движением американской валюты, для нефтяного рынка формируется благоприятный фон.

Вероятно, без каких-либо искусственных мер по сдерживанию цен котировки нефти уверенно зафиксировались выше $80 за баррель и готовы к приближению до отметки $85 за баррель на осознании рисков дефицита по аналогии ситуации с газовой отраслью.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок завершил неделю около рекордных уровней: индекс МосБиржи недалеко от исторической вершины, установленной во вторник, индекс РТС вблизи нового десятилетнего максимума. Восходящей динамике российского рынка способствовал рост нефтяных цен и других энергоносителей, хотя остальные площадки на этом фоне давали противоречивые сигналы, многие несли потери.

Если на выходных не реализуются какие-либо нерыночные риски, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, мы с большой вероятностью продолжим рост с ближайшей целью 4300 пунктов по индексу МосБиржи и 1900 пунктов по индексу РТС.

Воспрепятствовать этому позитивному сценарию может статистика по крупнейшим экономикам. В начале недели Китай представит экономические данные. В среду выйдет потребительская инфляция в США, а в четверг - производственная. Если показатели превысят прогноз, это способно вызвать массированные распродажи на всех биржах, поскольку усиление инфляционного тренда заставит ФРС быстрее ужесточать денежно-кредитную политику. В то же время ключевые экономики все еще нуждаются в монетарных стимулах, демонстрируя неоднозначную динамику. Сворачивание этих мер ухудшит перспективы глобального экономического роста.