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10.10.2021 09:18
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал укрепление рубля к концу года

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня рубль занял крепкие позиции, перспективы у него скорее благоприятные, можно ожидать его дальнейшего укрепления до конца года, считает резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный, пишет Прайм.

Фото: istock
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Он напомнил, что за полгода рубль укрепился к доллару на 4,5% - с 76 рублей за доллар в апреле до менее чем 72 рублей курсом на 8 октября 2021 года. Сегодня этому способствует хорошая конъюнктура мировых рынков, включая рост стоимости нефти. По его словам, дефицит на рынке энергоресурсов едва ли приведет к снижению стоимости нефти и газа до конца года. В то же время повышение ЦБ ключевой ставки делает рублевые активы более доходными и ведет к дополнительному спросу на рубль и к его укреплению.

При этом эксперт не исключил, что в следующем году ситуация для рубля может измениться. Например, планируется сокращение программы QE - что означает начало конца эпохи "дешевых денег", готовится повышение ставки ФРС, что усилит привлекательность американских бумаг, говорит Бездольный. За этим последует падение курсов валют "третьих" стран. Он подчеркнул, что Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти.

В числе рисков он также отметил санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность нового экономического кризиса.

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