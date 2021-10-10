Несколько дней назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о высылке нескольких сотрудников Постоянного представительства России при альянсе. В оправдание такого решения не нашли ничего лучшего, чем использовать традиционный набор утверждений о "враждебной деятельности" России в странах-членах альянса. Как водится, никаких доказательств или примеров такой деятельности приведено не было. Складывается впечатление, что в руководстве блока последовательно продолжается курс на разрушение всего того, что было создано совместными усилиями Москвы и Брюсселя в сфере укрепления европейской безопасности за последние два десятилетия.

Постоянное представительство России при НАТО приступило к полноценной работе в 2003 году, после того как 28 мая 2002 года в Риме был учрежден Совет Россия-НАТО (СРН). До этого представителем при альянсе являлся посол России в Бельгии по совместительству. О том, что учреждение Совета России-НАТО было особым событием, говорит хотя бы то, что тогда в Рим прибыли лидеры России и всех стран-членов НАТО, которые в торжественной обстановке подписали совместную Декларацию "Отношения Россия-НАТО: новое качество".

Мне довелось присутствовать на торжественной церемонии в Риме. Настроение собравшихся лидеров было приподнятым, а их ожидания от запускаемого формата сотрудничества России и Запада - самыми оптимистическими. Участники того памятного мероприятия единодушно приветствовали создание нового механизма взаимоотношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Президент США Джордж Буш-младший подчеркнул, что альянс без России сейчас не в состоянии решить проблемы, которые ставит перед миром новый век, ответить на новые вызовы безопасности в евроатлантическом регионе и за его пределами. Премьер-министр Канады Жан Кретьен отметил, что НАТО "открывает новую страницу с широким участием России", подчеркнув, что самый верный путь, который существует для ответа на вызовы XXI века, - координация действий всего международного сообщества. "Сейчас самое время включить Россию в этот процесс", - заключил он.

Президент России В.В. Путин, со своей стороны, заявил, что Россия рассчитывает, что "римский документ - не заявление о намерениях, а прочная основа для совместной конструктивной работы". Он отметил, что у отношений России с НАТО - очень непростая история, пройден долгий путь "от противоборства к диалогу, от конфронтации к сотрудничеству". С подписанием Римской декларации, подчеркнул российский лидер, строительство принципиально иных отношений только начинается.

Сейчас можно много спекулировать относительно того, почему два десятилетия назад стороны пошли на создание Совета Россия-НАТО, и насколько совместная работа в рамках новой структуры открывала путь к изменению военно-политической ситуации на евроатлантическом пространстве и в мире в целом. Вместе с тем полагаю, что трудно возражать против констатации того, что к началу XX1 века в мире стала складываться ситуация, требующая пересмотра старых догм периода "холодной войны". И прежде всего это касалось проблем безопасности. К этому времени на Западе здравомыслящие политики начинали осознавать, что угрозы миру и международной безопасности исходят совсем не от России. На первый план стали выходить глобальные вызовы, такие как терроризм, угроза распространения оружия массового поражения, незаконные миграции, региональные кризисы, противодействие которым в одиночку становилось явно не под силу даже самым крупным и мощным государством. Первой с вызовом глобального терроризма столкнулась как раз Россия. Вслед за Россией, эта угроза в самой жесткой и драматической форме коснулась Соединенных Штатов и многих других стран.

В НАТО, видимо, хотели бы к очередному саммиту вообще распрощаться с Советом Россия - НАТО

Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО взяли на себя обязательство работать в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес. Члены Совета, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, должны были принимать совместные решения и нести коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение. Совет учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития практического сотрудничества в ключевых областях.

Президент России В.В. Путин по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном в ноябре 2002 года следующим образом определил видение нашей страны ее отношений с НАТО: "Мы не ставили раньше вопроса о полноформатный участии в НАТО. И сегодня этот вопрос не ставим. Но если наши отношения с НАТО будут развиваться так же позитивно, как это происходит на данный момент, если НАТО будет трансформироваться, проводить соответствующую реформу у себя внутри, если наше сотрудничество будет соответствовать национальным интересам Российской Федерации, если это будет такой инструмент, с помощью которого мы сумеем реализовать свои национальные интересы, то сотрудничество с НАТО будет расширяться, видоизменяться и будет более полноформатным и более полным".

С момента создания Совета Россия-НАТО прошло уже почти 20 лет. Можно ли считать, что эксперимент удался? И "да", и "нет". С одной стороны, мы все имели возможность убедиться в том, что диалог и сотрудничество принципиально возможны. За эти годы в рамках совместных рабочих групп вырабатывались решения, реализация которых отвечала фундаментальным интересам обеих сторон. Это и борьба с терроризмом, и взаимодействие по Афганистану, и военно-техническое сотрудничество, и контроль над вооружениями в Европе, и многое другое.

С другой стороны, мы убедились и в том, что стереотипы старого мышления все еще глубоко сидят в головах некоторых западных стратегов, и что Россия в их глазах по-прежнему предстает как главный и незаменимый фактор, цементирующий "западную солидарность". Иначе чем можно объяснить то, что во время возникновения острых конфликтов в Южной Осетии или в Украине, руководство НАТО вместо того, чтобы срочно созывать заседание Совета Россия-НАТО, как это и предусмотрено Римской декларацией, наоборот, замораживает его работу и вообще все контакты с российской стороной?

Теперь руководство НАТО не нашло никакого другого подхода к Москве, кроме как сократить до минимума представительство России в Брюсселе. С какой целью все это делается? Нетрудно догадаться. В альянсе уже кипит работа по подготовке очередного саммита государств-членов НАТО, намеченного на 2022 год в Мадриде. Там планируется утвердить новую стратегическую концепцию альянса, чтобы сделать его "еще более сильным".

Решить эту задачу на фоне провального бегства вооруженных сил блока из Афганистана - дело не из легких. Поэтому уже сейчас предпринимаются настойчивые усилия переключить внимание на поиск врага, оправдывающего дальнейшее существование альянса и очередное увеличение военных бюджетов его членов. В Концепции, как следует из отдельных заявлений, НАТО собирается вернуться к своей прежней риторике, рассматривая в качестве угрозы Россию, а заодно и Китай.

В НАТО, видимо, хотели бы к очередному саммиту вообще распрощаться с Советом Россия-НАТО. Вот и провоцируют Москву на принятие ответных мер, которые, несомненно, последуют в самое ближайшее время. Они, по всей видимости, затронут как продолжение работы российского представительства при НАТО в Брюсселе, так и судьбу Информационного бюро НАТО в Москве. Как известно, любая международная организация может эффективно выполнять свою миссию только в том случае, если в этом на деле, а не только на словах заинтересованы ее участники. Если в НАТО решили, что Совет Россия-НАТО по какой-либо причине им уже не нужен, то пусть и берут на себя ответственность за его ликвидацию.

Однако даже такой недальновидный и потенциально опасный шаг НАТО не снимает с повестки вопроса о будущей архитектуре безопасности на евроатлантическом пространстве. Новые вызовы и угрозы безопасности все больше расшатывают всю систему международной безопасности. А потому задача выстраивания полноценного равноправного диалога между Москвой и Западом по всему комплексу вопросов стратегической стабильности остается более актуальной, чем когда бы то ни было. Отсутствие такого диалога в нынешних условиях сопряжено со слишком высокими рисками для всех сторон. Болезнь, конечно, можно на время загнать вглубь, но надолго ли?