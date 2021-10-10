Как справиться с нехваткой хороших отелей в России

Сейчас число туристов в России в разы превышает возможности отелей, а самых качественных отелей всего около 50. Впрочем, для бизнеса важно, чтобы отели не стояли полупустыми после окончания пандемии, когда часть спроса неизбежно перейдет на зарубежный отдых. Так что нынешний всплеск внутреннего туризма рискует остаться только всплеском, обусловленным скорее закрытыми границами и программой туристического кешбэка.

Но пока что спрос очень высокий, как и цены: сейчас приближается одна из пиковых дат. На ноябрьские праздники, по данным агрегатора "Туту.ру", 88% бронирований приходится на перелеты по России и только 12% - на зарубежные рейсы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга популярны Кубань, Крым, Кавминводы, указывает представитель агрегатора OneTwoTrip Елена Шелехова. Отели в Сочи, по данным систем бронирования, раскуплены более чем на 70%. Цены на семейные номера в качественных четырехзвездочных и даже некоторых трехзвездочных отелях достигают 25 тысяч рублей за ночь. Так будет и на Новый год.

При этом на каникулах детям нужна анимация, а взрослым - бассейны, сауны, спа-процедуры, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Но отелей, способных удовлетворить несложные, в общем-то, запросы, немного.

Даже на одном из самых развитых российских курортов - в горном кластере Сочи - бассейн предлагают только 15% отелей, сауну - 20%, а спа-услуги - 12%, рассказывает представитель компании-агрегатора Ostrovok.ru. По другому востребованному направлению - Калининграду - цифры еще меньше. Сауна есть в 6% отелей, бассейн - в 5%, баня - в 2% отелей.

Впрочем, наличие бассейна или спа-комплекса не является столь уж важным фактором для туристов, замечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Если брать Московскую область, то отель с бассейном ищут 80-90% туристов, но реально пользуются этой услугой только около 15%, говорит он. Значение гостиницы не стоит преувеличивать, соглашается гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, отель не должен оттягивать внимание туристов от природы и иных достопримечательностей.

Немногие российские отели могут удовлетворить даже несложные запросы постояльцев типа бассейна, спа-процедур или детской анимации

Хорошие отели могут помочь закрепить турпоток и распределить его по другим регионам России, сняв нагрузку с южной части страны. Если мы развиваем туризм и рассказываем людям, куда им ехать и где остановиться, нужно создавать нормальную инфраструктуру, говорит Волков.

Качественные отели нужны на Дальнем Востоке. Большие въездные турпотоки сейчас в Архангельске, Мурманской области, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах. Спрос превышает предложение в Калининграде, на Алтае, в Карелии и Башкирии. Теперь на туристической карте появились еще Хакасия и Бурятия, где слабая инфраструктура, отмечает эксперт. По словам Волкова, тот же Байкал как бренд привлекает в десять раз больше туристов, чем в реальности их возможно разместить.

Вместе с тем ситуация, сложившаяся в последние два года из-за пандемии, может быть непоказательной, полагает Ромашкин. Бурный спрос стимулируют закрытые границы. Уже в следующем году востребованность Сочи может снизиться на треть, и это должны учитывать инвесторы, желающие вложить деньги в строительство отелей, обращает внимание эксперт. Для строительства отелей по всей стране нужен анализ загрузки. Сейчас российские гостиницы в среднем загружены на 50-60%, в несезон они наполовину пустые. "Мы видели ситуации, когда новый отель просто отбирал туристов у старых гостиниц. В результате у тех падала загрузка, но и в новом отеле не достигала плановых параметров", - говорит Ромашкин.

Одна из серьезных проблем - разброс качества отелей. Например, турецкая Анталья застраивалась за 15 лет по единым нормативам по площади комнат, стандартам территории, питания. Кстати, по единым стандартам готовили и персонал. В результате отели одной категории отличаются друг от друга условно максимум на 30%. В России из-за того, что часть отелей строилась еще в советское время, уровень сервиса может различаться в разы. Именно это и отталкивает туристов, бывавших за рубежом и привыкших к единым стандартам.

Нужно учитывать и разные типы туризма. Для пляжного отдыха, скорее всего, нужны высотные отели с бассейнами, питание по системе "шведский стол". Для реабилитации качественный сервис нужен и в санаториях, спрос на которые даже превышает интерес к отелям. А вот для экскурсионного туризма нужны отели, соответствующие духу города. Например, в Суздале больше всего востребованы малоэтажные отели в духе русского деревянного зодчества, говорит Ромашкин. Так же как на природных территориях, для активного, экстремального и экотуризма подойдет деревянное одноэтажное строительство с меньшим набором удобств. Главное, чтобы такие отели были хорошо вписаны в природу. В целом в России около 70% спроса приходится на пляжный отдых, 15% - на санаторно-курортное лечение, 10% - на культурно-познавательные туры, а оставшиеся 3-5% - это активный туризм, походы по горным тропам, сплавы по рекам, трекинг, поездки верхом на лошадях, отмечает Ромашкин. Так что, например, так называемые "президентские маршруты" по Тыве, Красноярскому краю, о которых говорят в последнее время, подойдут ограниченному числу туристов.

После окончания высокого сезона российские гостиницы зачастую стоят полупустыми

Сейчас в России по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создадут десятки тысяч новых номеров в гостиницах и целые курорты. На строительство объектов на 8,5 тысячи номеров уже заключены контракты, рассказали "Российской газете" в корпорации "Туризм.РФ", которая вместе с инвесторами и займется развитием инфраструктуры. В строительство объектов на 4,3 тысячи новых номеров в Краснодарском крае инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей, сообщил курирующий туротрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Необходимо создавать качественный сервис, стимулировать туристов отдыхать в России и дальше, отметил он.

Нужны гостиницы повышенного комфорта, считают в Ростуризме. Спрос на Черноморское побережье превышает качественное предложение, потому в высокий сезон растут цены, заявляла ранее глава ведомства Зарина Догузова.

Как создают новую инфраструктуру для туристов

Работа над созданием новой туристской инфраструктуры идет через мастер-планирование туристических территорий и инвестирование в отдельные проекты, отмечают в корпорации Туризм.РФ. Для мастер-планирования вместе с регионами сначала определяют потенциальные точки роста, где могут быть созданы туристические территории, затем разрабатывают концепции, а потом рассчитывают финансово-экономическую модель. Уже утверждены мастер-планы 11 территорий на Алтае и на Байкале. Отдельные проекты для инвестирования отбирают по трем критериям - рост турпотока, эффективность инвестиций и наличие внебюджетных источников финансирования. Уже началась работа над созданием всесезонного курорта "Долина Васта" в Сочи, многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три Вулкана" на Камчатке, всесезонного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее. Гостиницы разных категорий звездности планируется построить вместе с гостиничным оператором Cosmos Hоtel Group. Первые отели появятся в Краснодаре, Анапе, Екатеринбурге, Омске.