Как справиться с нехваткой хороших отелей в России

Но пока что спрос очень высокий, как и цены: сейчас приближается одна из пиковых дат. На ноябрьские праздники, по данным агрегатора "Туту.ру", 88% бронирований приходится на перелеты по России и только 12% - на зарубежные рейсы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга популярны Кубань, Крым, Кавминводы, указывает представитель агрегатора OneTwoTrip Елена Шелехова. Отели в Сочи, по данным систем бронирования, раскуплены более чем на 70%. Цены на семейные номера в качественных четырехзвездочных и даже некоторых трехзвездочных отелях достигают 25 тысяч рублей за ночь. Так будет и на Новый год.
При этом на каникулах детям нужна анимация, а взрослым - бассейны, сауны, спа-процедуры, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Но отелей, способных удовлетворить несложные, в общем-то, запросы, немного.
Даже на одном из самых развитых российских курортов - в горном кластере Сочи - бассейн предлагают только 15% отелей, сауну - 20%, а спа-услуги - 12%, рассказывает представитель компании-агрегатора Ostrovok.ru. По другому востребованному направлению - Калининграду - цифры еще меньше. Сауна есть в 6% отелей, бассейн - в 5%, баня - в 2% отелей.
Впрочем, наличие бассейна или спа-комплекса не является столь уж важным фактором для туристов, замечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Если брать Московскую область, то отель с бассейном ищут 80-90% туристов, но реально пользуются этой услугой только около 15%, говорит он. Значение гостиницы не стоит преувеличивать, соглашается гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, отель не должен оттягивать внимание туристов от природы и иных достопримечательностей.
Хорошие отели могут помочь закрепить турпоток и распределить его по другим регионам России, сняв нагрузку с южной части страны. Если мы развиваем туризм и рассказываем людям, куда им ехать и где остановиться, нужно создавать нормальную инфраструктуру, говорит Волков.
Качественные отели нужны на Дальнем Востоке. Большие въездные турпотоки сейчас в Архангельске, Мурманской области, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах. Спрос превышает предложение в Калининграде, на Алтае, в Карелии и Башкирии. Теперь на туристической карте появились еще Хакасия и Бурятия, где слабая инфраструктура, отмечает эксперт. По словам Волкова, тот же Байкал как бренд привлекает в десять раз больше туристов, чем в реальности их возможно разместить.
Вместе с тем ситуация, сложившаяся в последние два года из-за пандемии, может быть непоказательной, полагает Ромашкин. Бурный спрос стимулируют закрытые границы. Уже в следующем году востребованность Сочи может снизиться на треть, и это должны учитывать инвесторы, желающие вложить деньги в строительство отелей, обращает внимание эксперт. Для строительства отелей по всей стране нужен анализ загрузки. Сейчас российские гостиницы в среднем загружены на 50-60%, в несезон они наполовину пустые. "Мы видели ситуации, когда новый отель просто отбирал туристов у старых гостиниц. В результате у тех падала загрузка, но и в новом отеле не достигала плановых параметров", - говорит Ромашкин.
Одна из серьезных проблем - разброс качества отелей. Например, турецкая Анталья застраивалась за 15 лет по единым нормативам по площади комнат, стандартам территории, питания. Кстати, по единым стандартам готовили и персонал. В результате отели одной категории отличаются друг от друга условно максимум на 30%. В России из-за того, что часть отелей строилась еще в советское время, уровень сервиса может различаться в разы. Именно это и отталкивает туристов, бывавших за рубежом и привыкших к единым стандартам.
Нужно учитывать и разные типы туризма. Для пляжного отдыха, скорее всего, нужны высотные отели с бассейнами, питание по системе "шведский стол". Для реабилитации качественный сервис нужен и в санаториях, спрос на которые даже превышает интерес к отелям. А вот для экскурсионного туризма нужны отели, соответствующие духу города. Например, в Суздале больше всего востребованы малоэтажные отели в духе русского деревянного зодчества, говорит Ромашкин. Так же как на природных территориях, для активного, экстремального и экотуризма подойдет деревянное одноэтажное строительство с меньшим набором удобств. Главное, чтобы такие отели были хорошо вписаны в природу. В целом в России около 70% спроса приходится на пляжный отдых, 15% - на санаторно-курортное лечение, 10% - на культурно-познавательные туры, а оставшиеся 3-5% - это активный туризм, походы по горным тропам, сплавы по рекам, трекинг, поездки верхом на лошадях, отмечает Ромашкин. Так что, например, так называемые "президентские маршруты" по Тыве, Красноярскому краю, о которых говорят в последнее время, подойдут ограниченному числу туристов.
Сейчас в России по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создадут десятки тысяч новых номеров в гостиницах и целые курорты. На строительство объектов на 8,5 тысячи номеров уже заключены контракты, рассказали "Российской газете" в корпорации "Туризм.РФ", которая вместе с инвесторами и займется развитием инфраструктуры. В строительство объектов на 4,3 тысячи новых номеров в Краснодарском крае инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей, сообщил курирующий туротрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Необходимо создавать качественный сервис, стимулировать туристов отдыхать в России и дальше, отметил он.
Нужны гостиницы повышенного комфорта, считают в Ростуризме. Спрос на Черноморское побережье превышает качественное предложение, потому в высокий сезон растут цены, заявляла ранее глава ведомства Зарина Догузова.
Работа над созданием новой туристской инфраструктуры идет через мастер-планирование туристических территорий и инвестирование в отдельные проекты, отмечают в корпорации Туризм.РФ. Для мастер-планирования вместе с регионами сначала определяют потенциальные точки роста, где могут быть созданы туристические территории, затем разрабатывают концепции, а потом рассчитывают финансово-экономическую модель. Уже утверждены мастер-планы 11 территорий на Алтае и на Байкале. Отдельные проекты для инвестирования отбирают по трем критериям - рост турпотока, эффективность инвестиций и наличие внебюджетных источников финансирования. Уже началась работа над созданием всесезонного курорта "Долина Васта" в Сочи, многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три Вулкана" на Камчатке, всесезонного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее. Гостиницы разных категорий звездности планируется построить вместе с гостиничным оператором Cosmos Hоtel Group. Первые отели появятся в Краснодаре, Анапе, Екатеринбурге, Омске.