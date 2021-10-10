Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео

Тяжелый ударный беспилотник С-70 станет первым отечественным летательным аппаратом с плоским соплом. Макет дрона с этой особенностью уже демонстрировали на аэрокосмических салонах, но сегодня работающее сопло впервые показали на видео.

- Плоское сопло - мировой тренд. Оно нужно, чтобы обеспечить малозаметность аппарата в задней полусфере , - рассказал "Звезде" директор ОКБ "Мотор" Сергей Кузьмин. Он уточнил, что такая форма сопла повышает защищенность от ракет как с инфракрасной, так и радиолокационной системой наведения.

Испытательная модель детали напечатана на 3D-принтере.Это позволяет сэкономить массу времени и денег при тестах и подготовке конструкторской документации. Во внутренней части сопла размещены холодные элементы, которыми конструкторы прикрыли от тепловых датчиков ракет горячие части двигателя. Кстати, боевое сопло тоже напечатано.

Плоское сопло появится уже на втором экземпляре С-70 - его недавно показали Сергею Шойгу в сборочном цехе Новосибирского авиазавода. Для охотника собрано уже несколько двигателей в новой конфигурации. Еще одно их отличие от "самолетных" - отсутствие форсажной камеры. "Охотник" рассчитан на дозвуковые скорости и экономичность его двигателя - один из важнейших показателей.

- С-70 предстоит барражировать, а не интенсивно маневрировать. Поэтому форсаж ему не нужен, - пояснил Кузьмин.

На "Охотник" ставят вариант силовой установки АЛ-41Ф1, которая поднимает в небо Су-57, но с существенными отличиями.

- На беспилотнике не два двигателя, а один. Поэтому к агрегату предъявляются особые требования по надежности - нельзя допустить, чтобы он остановился в полете. Примененные системы позволяют двигателю работать даже при полном отказе автоматики - он просто уйдет на обороты малого газа, - рассказал главный конструктор "ОДК-УМПО" по изделиям ОКБ имени П. Люльки Сергей Вакушин.

Изменится и наземный пункт управления серийного дрона. На форуме "Армия-2021" был представлен унифицированный ПУ для дронов среднего и тяжелого класса. При этом, напомним, "Охотник" может работать и вовсе без оператора.