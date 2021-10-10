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Рубрика: В мире

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса

Взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом до сих пор не произошло из-за предвзятого отношения Брюсселя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем. Слова министра цитирует ТАСС.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Лавров отметил, что есть и объективные причины, по которым переговоры пока не увенчались успехом. "Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям", - подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в конце концов возобладает здравый смысл, и напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже предлагал отменить патентную защиту с вакцин от коронавируса по всему миру.

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