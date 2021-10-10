Мясников назвал основные ошибки при приеме лекарств

От "таблетки под язык" при повышенном давлении и обезболивающих результат может быть обратным. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Так, по его словам, прием таблеток под язык может привести к резкому понижению перфузионного давления в коронарных сосудах сердца, сосудах головного мозга и почках. Следствием этого может стать инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность.

Мясников подчеркнул, что во время криза все таблетки "под язык" запрещены. Их прием возможен лишь в больнице под наблюдением врача. Он напомнил, что снизить давление в домашних условиях также помогают отказ от соли и физических нагрузок, отсутствие стрессов, ограничение жидкости.

А вот обезболивающие препараты, напротив, повышают давление. К тому же они могут спровоцировать язву желудка, говорит врач. От них лучше отказаться при сердечной недостаточности, проблемах с сосудами и почками. Лучше обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.