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10.10.2021 18:01
Рубрика: Власть

Мишустин назвал вакцинацию единственным способом избежать ограничений

Текст: Владимир Кузьмин (Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Вакцинация является главным способом защиты от коронавируса, другого пути нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу в ходе рабочей поездки в Курскую область. Здесь глава кабмина ознакомился с планами региона по развитию своей системы здравоохранения.

Как и перед администрациями других субъектов Федерации, пандемия коронавируса поставила перед курскими властями вопрос о совершенствовании инфекционной составляющей регионального здравоохранения. В январе в областной клинической больнице началось строительство профильного корпуса на 232 койки с оснащением аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом и другим необходимым оборудованием. Выбирая проект, в Курске решили взять готовый - инфекционной больницы в Казани. "Правильно сделали, - одобрительно отозвался премьер, осматривая стройку. - Посмотрели лучшие решения в этой сфере, потому что скорость, с которой возведена инфекционная больница казанская, - это очень важно. Важно, что вы учли и опыт эксплуатации".

Фото: EPA-EFE/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK
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Без сбоев все равно не получилось. Несколько раз, заметил Мишустин, сроки строительства передвигались, но вдаваться в причины премьер не хотел - сейчас стоит задача максимально быстро ввести корпус в эксплуатацию. Поэтому правительство решило направить региону 1,38 миллиарда рублей, чтобы объект был сдан уже в декабре. "Если деньги поступят на следующей неделе, до 20 декабря оборудование даже самое тяжелое будет установлено", - заверил губернатор Роман Старовойт. "Считайте, что они уже поступили", - ответил Михаил Мишустин.

Вечером того же дня в правительстве сообщили, что средства на строительство в регион пришли.

Премьер же обратил внимание, что в борьбе с коронавирусом нужно не только реагировать на последствия, но упреждать их, занимаясь вакцинацией. Для этого есть все - сама вакцина, медперсонал, прививочные пункты. "Дело осталось за тем, чтобы серьезно поработать с населением и убедительно показать, что самым действенным средством защиты от пандемии является прививка, - подчеркнул глава правительства. - Вакцина, которая так всем уже известна на сегодняшний день, признана абсолютно безопасной. Все и соответствующие клинические испытания, и эксперты мирового уровня говорят о том, что она абсолютно в этом смысле безвредна с точки зрения каких-то осложнений".

Вакцина, которая так всем уже известна на сегодняшний день, признана абсолютно безопасной

Завершая строительство одного важного объекта здравоохранения, в Курске уже запланировали следующий. Новая областная детская клиническая больница должна заработать в 2024 году. Губернатор благодарил премьера, что проект федерального бюджета учитывает необходимые для строительства средства. Только это оказалось не так. "В проекте бюджета ее нет", - сообщил премьер. Правительство учтет потребности объекта - 4,6 миллиарда рублей - поправками ко второму чтению. Важную роль в этом, по словам Мишустина, сыграла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Несколько просьб к премьер-министру было у курских медиков. В результате министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручили решить вопрос с приобретением для областной клинической больницы двух высокотехнологичных аппаратов. Один применяется при аритмии, второй - для лечения мочекаменной болезни. А министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций займется проблемами сотовой связи в некоторых районах области. В таких местах, пожаловались врачи, не только невозможно передать данные о пациентах, но и граждане просто не могут вызвать на помощь врачей.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Правительство поможет Курску в осуществлении ряда инфраструктурных проектов. Региону решено предоставить инфраструктурный кредит в размере 3,2 миллиарда рублей. "Вы их, насколько я знаю, собираетесь потратить на строительство двух детских садиков, на водовод и проспект Булатова", - уточнил глава кабинета министров у губернатора.

В Курске Михаил Мишустин также познакомился с работой АО "Авиаавтоматика". Оно специализируется на производстве элементов для отечественного авиа- и вертолетостроения. "Нам очень важно, чтобы по импортозамещению все агрегаты, узлы, приборы, особенно автоматика, которая сегодня есть, производились в России. Это нормальный путь", - заявил премьер.

Правительство, сообщил его председатель, завершает работу, связанную с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок для авиастроения. "Там более 300 миллиардов рублей", - подчеркнул Мишустин. "Средства Фонда национального благосостояния будут обеспечивать нам производство, как я уже сказал сейчас, на 10 лет всех видов авиационной техники в России. Но они должны быть именно на мировом уровне. Они должны быть даже лучше - надо стремиться к этому, потому что Россия всегда гордилась своим авиастроением", - указал премьер-министр.

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