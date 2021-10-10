Мурашко рассказал о токсических поражениях печени после COVID-19

Среди прочих проблем со здоровьем, возникающих у пациентов после перенесенного COVID-19, врачи отмечают и серьезные токсические поражения печени. Это связано с использованием противовирусных препаратов, которые при тяжелом течении заболевания по жизненным показаниям назначаются для спасения жизни больного. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Курск.

"Многие из таких препаратов имеют побочные эффекты. Поэтому сегодня все доктора говорят о том, что вакцина от коронавируса по профилактическому эффекту - это просто колоссальная вещь. Она позволяет избежать не только самой инфекции, но и снизить тяжелые последствия после ее лечения. Поэтому, когда есть возможность обезопасить себя, это нужно сделать", - уточнил министр.

Министр также сказал о необходимости проверить здоровье после перенесенного коронавируса. Он напомнил, что в поликлиниках продолжают проводить углубленную диспансеризацию, и упор сделан на пациентов, переболевших COVID-19. Также в число первоочередных пациентов, нуждающихся в обследовании, входят те, кто имеет хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, артериальную гипертонию и множество других, требующих постоянного наблюдения.

"Всем пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой и средней форме, или даже имеющим какие-то жалобы после легкого течения болезни, просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Большое количество патологий выявляется после такого заболевания. Все желающие могут обратиться в свою поликлинику и получить консультацию специалиста. Если необходимо, медики проведут углубленный скрининг и госпитализируют пациента", - сказал Михаил Мурашко.