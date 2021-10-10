На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана

На испанском острове Пальма (Канары) продолжается извержение вулкана на гряде Кумбре-Вьеха неподалеку от местечка Эль-Пасо. Ситуация осложняется тем, что северный склон кратера обрушился, и вместе с потоком лавы на остров несутся каменные глыбы "размером с трехэтажный дом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геологии и разведки минеральных ресурсов Испании.

Как признали власти Канарских островов, в опасности уже находятся территории, куда эвакуировали местных жителей из эпицентра стихийного бедствия. Туда стекаются новые потоки лавы, однако экстренные службы держат ситуацию под контролем.

Извержение началось 19 сентября, оно разрушило более тысячи зданий и дошло до океана. Сейчас лавой покрыто почти 500 гектаров земли. Эвакуированы 6 тысяч человек. К счастью, никто не пострадал.