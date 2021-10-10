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Рубрика: В мире

Новый поток лавы на острове Пальма спровоцировал очередные разрушения

Сход нового потока лавы из вулкана Кумбре-Вьеха вызвал очередные разрушения на испанском острове Пальма в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото: DESIREE MARTIN / AFP
Остров Пальма увеличился на 300 гектаров из-за извержения вулкана

Поток спровоцировал частичное обрушение вулканического конуса. Лава последовала вниз по хребту Кумбре-Вьеха к западному берегу острова и к океанскому берегу. Местные жители были эвакуированы. Полиция разрешила тем, чьи дома сейчас могут быть в опасности, позже забрать уцелевшее имущество.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, по состоянию на субботу, на острове в общей сложности разрушено 1186 зданий, а почти 500 гектаров земли покрыты лавой. Аэропорт на острове Пальма возобновил работу после того, как ранее был закрыт из-за вулканического пепла.

Напомним, извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В Институте вулканологии Канарских островов считают, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. Пока не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям, отмечает "Интерфакс".

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