Пять отличных новых детских книг российских авторов

Современная детская литература - настоящий оазис для детей, которые любят читать, и их родителей, которые заботливо заполняют полки домашней библиотеки новыми книгами. Тем приятнее рассказывать о современных российских авторах, пишущих отличные книги для самых маленьких и уже более опытных юных читателей. Запоминайте эти имена: Анастасия Орлова, Юлия Линде, Юлия Весова, Анна Анисимова, Анастасия Строкина. Эти талантливые писательницы достойны того, чтобы последить за их творчеством. А в нашей подборке - пять книг для детей, которые читаются легко и с удовольствием.

"С точки зрения котов" - Анастасия Орлова ("Книжный дом Анастасии Орловой", 2021)

Фото: Издательство "Книжный дом Анастасии Орловой"

В этой небольшой яркой книжке есть все для того, чтобы быть зачитанной до дыр самыми маленькими читателями, их старшими братьями и сестрами и даже родителями. Она про котов. А кто не любит котиков? Ее автор - талантливый детский поэт, а с недавних пор еще и издатель - Анастасия Орлова. При кажущейся легкости и простоте ее стихи невероятным образом проникают в душу и заставляют испытывать радужный калейдоскоп чувств. Именно такими и должны быть настоящие детские стихи - легко запоминающимися и вызывающими улыбку. Только у взрослых она будет с легкой примесью грустинки. Наконец, третий наиважнейший ингредиент - иллюстрации замечательной художницы Татьяны Мавриной. Их не спутаешь ни с чем - яркие, волшебные, будто нарисованные детской рукой, но заставляющие вглядываться в себя, погружаясь в невероятный мир детства. Два волшебных мира - поэта и художника - соединились вместе, чтобы заставить даже самого прагматичного скептика поверить в чудеса.

ФИЛОСОФИЯ ПРОСТА

С точки зрения котов,

Можно жить, не зная слов,

Без работ и отпусков,

Без носков и пиджаков,

Без машин и без собак,

Но без чердака - никак!

Лишь бы Мурка...

И весна!..

Лишь бы мышка...

И луна!..

Философия проста -

От макушки до хвоста!

Кстати, в "Книжном доме Анастасии Орловой" вышла еще одна книга, посвященная художнице - "Татьяна Маврина. Много всего кругом" Анастасии Строкиной. Это первая художественная биография знаменитого иллюстратора, написанная специально для детей.

"Мишангел" - Юлия Линде ("Росмэн", 2021)

Фото: Издательство "Росмэн"

Запомните это имя - Юлия Линде. Эта писательница еще не раз приятно удивит своими книгами и заставит искренне посмеяться и так же искренне заплакать. Но грусть эта непременно будет светлой. Как в этой повести о мальчике Мише, который однажды утром проснулся и обнаружил, что у него выросли крылья. Настоящие крылья ангела, которые ничем нельзя было ни отмочить, ни отклеить. Не справилось даже МЧС, а врачи лишь развели руками и посоветовали собирать миллиарды долларов на операцию в Германии. Но это для взрослых крылья - проблема - как это ребенок будет не таким, как все?! А Миша был по-настоящему счастлив, когда вместе с крыльями он мог летать, куда захочет Но взрослые всегда делают то, что считают правильным для ребенка. Крылья отрезали. И только седовласый немецкий профессор незаметно смахнул слезу. А что же Миша? Он стал таким как все… А может, просто стал взрослым…

То ли повесть, то ли притча, то ли пристальный взгляд на современных подростков, потерянных в Minecraft, растерянных и пытающихся найти свое место в мире. К счастью, в отличие от взрослых они еще не разучились фантазировать, мечтать и верить в чудеса. Как и летать тайком по ночам.

"Патиссон и Горькая Редька" - Юлия Весова ("Стрекоза", 2021)

Фото: Издательство "Стрекоза"

Это очень светлая, добрая и по-настоящему веселая история, написанная в лучших традициях детских рассказов Драгунского и Носова. Здесь не будет ни детских травм, которыми в последнее время так увлеклась детская литература, ни нарочитой толерантности, ни иностранного акцента переводной книги. Зато здесь - русская деревня, рыжие куры, парное козье молоко, бык-громила, речка и лохматый киш-миш. Все это богатство оказалось в руках Бледного Патиссона или просто Семена, которого на все лето сослали к бабушке в деревню, и Горькой Редьки или Маргариты, Марго, но ни в коем случае не Риточки, которая чувствует себя в деревне настоящей королевой.

Эти двое, словно вожди краснокожих, будут охотиться с луками и стрелами на куропаток, очень похожих на кур, кататься по железной дороге на "трясине", ловить рыбу, лазить через заборы, дрессировать козу и плутать в "кукурузном лесу". Такое лето уж точно никогда не забудешь.

"Кедровый слоник" - Анна Анисимова ("Волчок", 2021)

Фото: Издательство "Волчок"

Современным детям, живущим параллельно в двух мирах - реальном и том, что в смартфоне, очень не хватает книг, которые заставили бы их оглянуться вокруг. Заметить, что солнечные лучи похожи на рога оленя, что речки умеют всхлипывать, что жуки могут быть отличными танцорами, что кедровый орешек, только что вытащенный из шишки, похож по вкусу на капельку молока… Это так просто и одновременно так сложно. Но невероятно прекрасно и волшебно. Хотите научиться? Тогда вот вам настоящий мастер-класс от Анны Анисимовой, сумевшей превратить глухую сибирскую тайгу и далекий поселок Кропоткин, что стоит на грустной речке Ныгри, в чудесную и счастливую страну детства. Здесь шишки сбрасывает в ладошку кедровый слоник, воздух пропитан запахом голубики, а за водой ездят на холодный родник по имени Теплый. Здесь мороз по фамилии Затеев превращает выстиранные простыни в ледяные пещеры, а к простуженным детям приходит добрая фея Карагана.

В этой книге слились детские воспоминания, складывающиеся будто в калейдоскопе в самые невероятные истории, народные таежные сказки, предания, истории старателей и особые "словечки", придающие этой напевной и чистой прозе легкую пряную нотку.

"20 загадок русской истории" - Тамара Эйдельман ("Пешком в историю", 2021)

Фото: Издательство "Пешком в историю"

Современным детям, живущим в эпоху "Окей, Гугл…" и Википедии, так непросто отличить правду от фейков. Особенно, когда дело касается истории. Как бы сделать так, чтобы о важных исторических событиях рассказывали интересно, увлекательно, желательно с юмором и при этом достоверно. Призыв подрастающего поколения услышан. Российский историк, писатель, переводчик, блогер и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман знает, как увлечь непоседливые юные умы запутанными историческими событиями и заставить их самих докопаться до истины, сравнив разные версии и выслушав все свидетельские показания. Настоящий историк, словно детектив, тянет то за одну ниточку, то за другую…

В этой книге ребятам предлагается самим сравнить версии, выдвинутые историками, обдумать слабые и сильные стороны каждой из них и сделать свой вывод: кто же убил святых Бориса и Глеба, что произошло на Чудском озере, куда пропала библиотека Ивана Грозного, спасал ли Сусанин царя, что случилось с Петром III и был ли Ленин немецким шпионом?

Это историческое детективное приключение становится еще более захватывающим благодаря необычным иллюстрациям Лизы Казинской. Фактически используя всего две краски, она смогла изобразить и древних варягов, и Петра I, прорубающего окно в Европу, и убийство Столыпина. Но страшно не будет, зато будет страшно интересно!