Пользователи соцсети ВКонтакте пожаловались на сбой

Около 12 часов дня по московскому времени пользователи ВКонтакте сообщили о сбоях в социальной сети. Больше всего жалоб зафиксировано в 11.51, следует из данных сайта Downdetector. В это время за минуту поступило сразу 524 сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что о проблеме знают, ведутся работы над устранением проблемы, пишет ТАСС. Отмечается, что все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают, просто у некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения.