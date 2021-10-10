Путин примет участие в саммите ЕАЭС и встретится с депутатами

Следующая неделя у президента Владимира Путина будет насыщенной мероприятиями. О том, какими они будут, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Во вторник, 12 октября, Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами нового созыва Госдумы, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В планах главы государства - участие в пленарном заседании форума Российской энергетической недели. Тем более, что в эти дни глава государства не раз подробно высказывался по вопросам развития энергетики и ситуации на европейских рынках газа. Заседание намечено на 13 октября.

Кроме того, президент может принять участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 октября, следует из передачи. И еще Владимир Путин выступит на саммите Евразийского экономического Союза и проведет совещание по развитию агрокомплекса. "Подробно обсудят научную сторону вопроса - селекцию, генетику, разработку новых сельхозмашин", - сообщили в программе.