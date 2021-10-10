Путин примет участие в саммите ЕАЭС и встретится с депутатами

Новости

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже остановили испытания ракет для экономии кислорода 16:19
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Татарстане 14:03
Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро 14:02
В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Татарстане 13:51
В Йемене местных чиновников попытались взорвать, заминировав автомобиль 13:49
В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса 13:13
Минниханов: Пилоты упавшего самолета уводили его от жилых домов 13:12
Пользователи соцсети "ВКонтакте" пожаловались на сбой 12:58
11 октября в Татарстане объявили днем траура 12:43
Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества 12:23
Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры и беременности 12:07
В Минздраве уточнили число погибших в авиакатастрофе в Татарстане 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 15:11
Рубрика: Власть

Путин примет участие в саммите ЕАЭС и встретится с депутатами

Текст: Кира Латухина
Следующая неделя у президента Владимира Путина будет насыщенной мероприятиями. О том, какими они будут, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Во вторник, 12 октября, Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами нового созыва Госдумы, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин примет участие в заседании клуба "Валдай"

В планах главы государства - участие в пленарном заседании форума Российской энергетической недели. Тем более, что в эти дни глава государства не раз подробно высказывался по вопросам развития энергетики и ситуации на европейских рынках газа. Заседание намечено на 13 октября.

Кроме того, президент может принять участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 октября, следует из передачи. И еще Владимир Путин выступит на саммите Евразийского экономического Союза и проведет совещание по развитию агрокомплекса. "Подробно обсудят научную сторону вопроса - селекцию, генетику, разработку новых сельхозмашин", - сообщили в программе.

Власть Работа власти Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения