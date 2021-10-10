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10.10.2021 01:25
Рубрика: Власть

Путин: Россия вышла на высокие рубежи по сбору урожая

Россия вышла на высокие рубежи по сбору урожая зерновых и других культур, и уверенно держит эти позиции. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Достичь этого удалось усилиями отечественных аграриев, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию. Глава государства также отметил позитивные тенденции в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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По словам Путина, аграрный сектор - один из флагманов российской экономики, и он динамично развивается. Благодаря внедрению передовых технологий, продукция АПК конкурентоспособна на внутреннем и на внешнем рынках.

Президент заявил, что власти будут делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе - комфортной, современной и благополучной. Глава государства напомнил, что в стране уже существуют программы поддержки, включая ипотечное кредитование, улучшение оказания медицинских услуг и образования.

Президент подчеркнул, что создание достойных и привлекательных условий для жизни на селе - одно из важнейших направлений государственной политики России.

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