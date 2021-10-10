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10.10.2021 18:18
Рубрика: Экономика

Разработан единый порядок оплаты труда врачей

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Зарплата врачей будет формироваться по единым правилам. Планируется, что состоять она будет из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, новый порядок оплаты труда медработников разработан совместно с Минздравом.

Отмечается, что фиксированная часть заработной платы должна увеличиться. Согласно проекту постановления правительства, размер оклада медработников будет определяться тремя величинами: это минимальный размер оплаты труда (в 2022 году он составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент сложности, который будет варьироваться от 1 до 3,13 и зависеть от того, какую работу выполняет медработник, а также коэффициент экономического развития региона.

Фото: iStock
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Компенсационных выплат будет восемь видов. В их числе, например, доплаты за работу в ночное время или с вредными и опасными условиями труда. Их размер может варьироваться от 4% до 60% от размера оклада работника. Стимулирующих выплат предлагается 16 видов. Среди них - надбавки за работу в сельской местности, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Они могут устанавливаться в размере от 10% до 60% от оклада.

Новый порядок оплаты труда медработников планируют опробовать в I квартале 2022 года в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии. Сегодня в отрасли нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат, а размеры окладов сотрудников больницы определяют сами. Из-за этого разница в зарплатах одних и тех же специалистов в разы отличается даже внутри одного региона.

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