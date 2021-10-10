Музей Москвы отмечает 100-летие плана ГОЭЛРО

К выставке "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" Музей Москвы создал онлайн-карту, которая знакомит с государственным планом электрификации советской России.

Трудно представить поэта, который сегодня с такой возвышенной нежностью писал бы об электричестве, как Андрей Платонов в 1920 году: "Электричество - легкий неуловимый дух любви: оно выходит из всего и входит во все, где есть энергия". Неуловимость и энергия, невидимость и вездесущность... Кажется, эти качества способны были превратить электрический ток в нового романтического героя.

Но не только это. Электричество и прекрасное будущее выглядели точными рифмами. К тому же и то и другое были "вне доступа". Да, конечно, на рубеже веков трамваи, телефон и электрическое освещение появились в городах Российской империи, но они еще несли прелесть новизны. Что же касается электростанций, то они оставались мечтой с довоенных времен. К примеру, строительство Егоршинской электростанции, которая должная была работать на местном угле, начиналось в 1913 году, но завершилось… в 1923. Уже после принятия плана ГОЭЛРО. Об электричестве мечтали не только горожане. Первая сельская электростанция в Кашине, та самая, где Аркадий Шайхет сделал свой ставший историческим снимок "Лампочка Ильича", была построена в 1920 году по инициативе как раз крестьян.

Вот в этих-то условиях - всего 100 лет назад! - на VIII съезде Советов в 1920-м Глеб Кржижановский представил проект плана ГОЭЛРО. Перед делегатами на огромной карте страны зажигались лампочки там, где должны быть построены электростанции. Говорят, для того чтобы хватило мощности подсветить эту гигантскую карту, отключили всю электроэнергию в Кремле. Сейчас трудно даже представить, насколько фантастическим этот план выглядел в то время. Это все равно, что в эпоху первых компьютеров, занимавших в 1970-е полкомнаты, поставить задачу провести интернет по всей стране. О том, что даже автор фантастических романов Герберт Уэллс отнесся к планам большевиков как к утопии, некогда знал каждый пятиклассник. Кстати, именно поэтому в 1980-х в одной из крупных газет наложили негласное табу на использование цитаты из книги "Россия во мгле". Дескать, клише, общее место. Сколько можно вспоминать: "Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность?"

Как всякое хорошо забытое старое, цитата эта сегодня выглядит как новенькая. Благо 100-летие плана ГОЭЛРО - один из самых вдохновляющих юбилеев. Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) была создана в марте 1920 года по заданию Владимира Ленина. Разработанный Глебом Кржижановским, Робертом Классоном, Генрихом Графтио и другими инженерами план электрификации страны и строительства сети электростанций хотя и основывался на дореволюционных проектах, стал первым мегапроектом победившей советской республики. МОГЭС, Шатура, Кашира, Волхов, Свирьстрой, ДнепроГЭС и другие "точки" плана ГОЭЛРО изменили не только индустрию, но и повседневную жизнь и мировосприятие людей.

Кураторов проекта в Музее Москвы "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" Александру Селиванову, Катерину Телегину вдохновляли не только книга Герберта Уэллса и доклад Глеба Кржижановского. Они связали историю создания первых электростанций с историей нового искусства. План ГОЭЛРО - с работами архитекторов, изобретения инженеров - со стихами Маяковского и Сельвинского, строгую рациональность создателя Центрального института труда (ЦИТ) Алексея Гастева - с музыкальным инструментом Льва Термена, терменвоксом. К слову, терменвокс изобретатель представил на том же VIII съезде Советов, где обсуждался план ГОЭЛРО.

Кроме реконструкции карты плана ГОЭЛРО (теперь еще и онлайн), на выставке можно увидеть описание и реконструкцию дерзких светомузыкальных памятников и проектов Григория Гидони. Эта выставка открывает новые связи, переклички, контексты произведений искусства и их авторов. Во многом проект продолжает темы, мощно прозвучавшие на выставке, посвященной ВХУТЕМАСу в Музее Москвы, и в проекте "Авангард. Список №1".