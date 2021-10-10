Названа самая красивая мигрантка России

В Москве состоялся конкурс красоты среди девушек-мигранток, которые официально трудоустроены в нашей стране. Победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова, об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

В общей сложности в конкурсе "Мисс федерация мигрантов России" участвовали 50 претенденток из бывших союзных республик. В финал смогли пройти 10 девушек из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Главный приз получила представительница Узбекистана. Рушане Каримовой вручили сертификат на обучение в МФЮА.

Рушана Каримова приехала в Москву шесть лет назад. Известно, что она занимается бизнесом и активно изучает английский язык.