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Рубрика: Общество

Названа самая красивая мигрантка России

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве состоялся конкурс красоты среди девушек-мигранток, которые официально трудоустроены в нашей стране. Победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова, об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
У трудовых мигрантов в России все больше женское лицо

В общей сложности в конкурсе "Мисс федерация мигрантов России" участвовали 50 претенденток из бывших союзных республик. В финал смогли пройти 10 девушек из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Главный приз получила представительница Узбекистана. Рушане Каримовой вручили сертификат на обучение в МФЮА.

Рушана Каримова приехала в Москву шесть лет назад. Известно, что она занимается бизнесом и активно изучает английский язык.

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