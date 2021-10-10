Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение

С 12 октября все школы Воронежа отправятся на дистанционное обучение. Об этом сообщает правительство региона в официальном Тelegram-канале. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальных классах.

Также на дистанционку переводятся любые организации, занятые образовательными программами и спортивной подготовкой. Вузам рекомендовано проводить лекции, практические занятия и лабораторные работы в режиме онлайн.

Все заведения общественного питания в Воронежской области переведены на режим работы до 21 часа.

Ранее власти Воронежа сообщили о переводе на дистанционное обучение 4-8 и 10 классов. В таком режиме школы проработают один день, 11 октября.

По состоянию на утро воскресенья в регионе зарегистрировано 139323 заболевших COVID-19. 114195 человек выздоровели, 6117 скончалось. Вакцинировались 756176 жителей.