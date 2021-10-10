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10.10.2021 16:14
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда закончится период бабьего лета в центральных регионах страны. По его словам, уже со вторника россиян ждет пасмурная и прохладная погода. Об этом специалист написал в своем Instagram. Как пояснил Тишковец, в начале недели днем воздух еще будет прогреваться до +9…+14, а дальше ситуация начнет меняться.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся - ночью не ниже +4…+6, днем с трудом до +10", - рассказал синоптик.

В следующие дни станет больше дождей, а дневная температура составит +5…+10.

Во второй половине, по мнению Евгения Тишковца, октябрь будет "по-осеннему нормальным" - с температурой -2…+3 ночью, и +4…+9 - днем. А с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России может уже выпасть первый мокрый снег.

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