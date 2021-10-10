Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда закончится период бабьего лета в центральных регионах страны. По его словам, уже со вторника россиян ждет пасмурная и прохладная погода. Об этом специалист написал в своем Instagram. Как пояснил Тишковец, в начале недели днем воздух еще будет прогреваться до +9…+14, а дальше ситуация начнет меняться.

"В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся - ночью не ниже +4…+6, днем с трудом до +10", - рассказал синоптик.

В следующие дни станет больше дождей, а дневная температура составит +5…+10.

Во второй половине, по мнению Евгения Тишковца, октябрь будет "по-осеннему нормальным" - с температурой -2…+3 ночью, и +4…+9 - днем. А с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России может уже выпасть первый мокрый снег.