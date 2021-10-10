Служба 112 Москвы передала более 4,3 тыс. вызовов в Центр социальной адаптации

10 октября отмечается Всемирный день бездомных. Система 112 Москвы с марта 2021 года оказывает помощь бездомным совместно с сотрудниками Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По номеру 112 звонят люди, по разным причинам ставшие бездомными, а также жители Москвы, нуждающиеся в социальной помощи.

В таких случаях специалисты Службы 112 Москвы передают информацию в "Социальный патруль". В Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки бездомный может переночевать, получить медицинскую помощь, одежду и питание. Также специалисты оказывают содействие в восстановление документов, оформление регистрации, группы инвалидности, поиске работы. Помощь бездомным по месту нахождения оказывают мобильные бригады Центра.

"Важно, что вместе с работой над повышением качества помощи бездомным людям, мы меняем и отношение общества к ним. Все больше неравнодушных людей сообщают нам о своем желании помочь, в том числе и по номеру 112. Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему человека в зависимости от ситуации и готовности принять нашу поддержку", - пояснила Людмила Митрюк, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Часто в Систему 112 Москвы звонят прохожие. Так, женщина прогуливалась в Битцевском лесопарке с семьей, заметила на лавочке молодого человека с вещами и не смогла пройти мимо. Измученный взгляд и вид говорили - человеку нужна помощь. Семья подошла к молодому мужчине. Выяснилось, что он приехал из Нижнего Новгорода на заработки, но с работой не сложилось. Деньги быстро закончились, потерял документы и оказался на улице. "Он абсолютно трезвый и адекватный парень, находится на улице уже трое суток. Ему нужна помощь, иначе он просто погибнет", - объяснила заявительница оператору Системы 112.

По номеру 112 звонят не только прохожие, но и сами бездомные.

Кстати, если вы увидели бездомного, нуждающегося в помощи, можно позвонить по номеру 112, а также по прямым номерам Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки: 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08. Система 112 Москвы взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города, а также с системами 112 Московской и Калужской областей для оказания помощи населению.