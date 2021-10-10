Служба 112 Москвы передала более 4,3 тыс. вызовов в Центр социальной адаптации

Новости

Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 19:00
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 18:56
Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня 18:40
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения 18:35
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34 18:25
В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 17:38
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 17:25
В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии 17:15
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе 17:00
Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы 16:59
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже для экономии кислорода остановили испытания ракет 16:19
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем 16:18
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 18:53
Рубрика: Общество

Служба 112 Москвы передала более 4,3 тыс. вызовов в Центр социальной адаптации

Текст: Ирина Огилько

10 октября отмечается Всемирный день бездомных. Система 112 Москвы с марта 2021 года оказывает помощь бездомным совместно с сотрудниками Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: iStock
В России разработают порядок оказания помощи бездомным

По номеру 112 звонят люди, по разным причинам ставшие бездомными, а также жители Москвы, нуждающиеся в социальной помощи.

В таких случаях специалисты Службы 112 Москвы передают информацию в "Социальный патруль". В Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки бездомный может переночевать, получить медицинскую помощь, одежду и питание. Также специалисты оказывают содействие в восстановление документов, оформление регистрации, группы инвалидности, поиске работы. Помощь бездомным по месту нахождения оказывают мобильные бригады Центра.

"Важно, что вместе с работой над повышением качества помощи бездомным людям, мы меняем и отношение общества к ним. Все больше неравнодушных людей сообщают нам о своем желании помочь, в том числе и по номеру 112. Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему человека в зависимости от ситуации и готовности принять нашу поддержку", - пояснила Людмила Митрюк, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Часто в Систему 112 Москвы звонят прохожие. Так, женщина прогуливалась в Битцевском лесопарке с семьей, заметила на лавочке молодого человека с вещами и не смогла пройти мимо. Измученный взгляд и вид говорили - человеку нужна помощь. Семья подошла к молодому мужчине. Выяснилось, что он приехал из Нижнего Новгорода на заработки, но с работой не сложилось. Деньги быстро закончились, потерял документы и оказался на улице. "Он абсолютно трезвый и адекватный парень, находится на улице уже трое суток. Ему нужна помощь, иначе он просто погибнет", - объяснила заявительница оператору Системы 112.

По номеру 112 звонят не только прохожие, но и сами бездомные.

Кстати, если вы увидели бездомного, нуждающегося в помощи, можно позвонить по номеру 112, а также по прямым номерам Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки: 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08. Система 112 Москвы взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города, а также с системами 112 Московской и Калужской областей для оказания помощи населению.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"