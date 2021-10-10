В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус

На западе Москвы в результате конфликта попутчиков на остановке погибла женщина, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Трагедия произошла у Киевского вокзала около 19.00. Когда электробус подъезжал к остановке, под колеса упала женщина. От полученных травм погибла на месте. Для разбора ДТП вызвали полицию.

По предварительным данным, задержан мужчина, который незадолго до этого поссорился с женщиной на остановке. В правоохранительных органах считают, что он целенаправленно толкнул потерпевшую под заднее колесо электробуса.