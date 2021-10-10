В Москве продолжается создание качественной городской среды

Итоги реализации программы создания качественной городской среды в Москве за минувшие весну и лето подвел в своем персональном блоге мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что благоустройством в городе в минувшем сезоне было охвачено более 5000 площадей, набережных, улиц, парков, скверов и дворов.

В Тверском районе, например, благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Для пешеходов здесь проложили новую дорожно-тропиночную сеть из плитки и асфальта. Провели реконструкцию освещения, установили информационные стенды с подсветкой, сделали современную навигацию и систему видеонаблюдения. Рядом с дворцом появилось качественное футбольное поле с искусственным газоном, на котором можно играть круглый год. Оборудованы и площадки для игры в волейбол и баскетбол. В воркаут-зоне установлены современные тренажеры, в том числе в расчете на пожилых людей.

Недалеко от станции метро "Достоевская", по соседству с "Есенин-Центром", создано современное арт-пространство "Квартал поэтов", украшенное инсталляцией "Неизвестному поэту": 8 силуэтов и стена с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров. Арт-объекты сделаны из кортеновской стали с эффектом ржавчины.

В Таганском районе приведен в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря - одно из популярных мест в исторической Рогожской слободе. У местных жителей это излюбленный маршрут для прогулок - с выходом на набережную Яузы. А для поклонников древнерусской культуры - путь к знаменитому Музею им. Андрея Рублева. Еще один обновленный объект в Таганском районе - Калитниковский сквер, в котором отремонтировали детскую площадку и создали небольшой памп-трек для начинающих любителей экстремального катания. Больше стало и зелени, уюта. И больше мест для тихого отдыха.

В эти осенние дни московские парки, скверы и аллеи дополнят еще 50 тысяч растений из садов фестиваля "Цветочный джем", который проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. Часть этого зеленого убранства по предложению москвичей высадят на пустырь в поселке Северный. Но больше всего растений - почти семь тысяч - берез, гортензий, дерена, роз и других высадят в парке "Яуза".

В эти осенние дни московские парки, скверы и аллеи дополнят еще 50 тысяч растений из садов фестиваля "Цветочный джем"

В "Аптекарский огород" отправятся самшиты, олеандры, камелии и пираканты. Они будут высажены как в открытый грунт, так и в оранжереи.

"Создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений, - пишет мэр. - Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий, 2022 год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей".

Кампания по благоустройству центральных районов вызвала живой отклик в блоге Сергея Собянина. Его пост о создании новых мест общественного притяжения собрал более 20 комментариев авторизованных пользователей различных соцсетей. Москвичам особенно понравилось создание новых парков со спортивной инфраструктурой - уличные тренажеры сейчас на пике популярности у всех возрастов.