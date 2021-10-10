В Воронеже остановили испытания ракет для экономии кислорода

"Роскосмос" до конца октября прекратил испытания ракетных двигателей в Воронеже. Сэкономленный кислород передадут медучреждениям.

- С учетом потребности в медицинском кислороде для лечения больных приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики. Только одно это предприятие ежесуточно передает медучреждениям до 33 тонн кислорода, - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

КБ Химавтоматики занимается разработкой и испытаниями ракетных двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Ангара". В состав предприятия входит цех по производству кислорода, используемого в двигателях в качестве окислителя.