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10.10.2021 16:19
Рубрика: Экономика

В Воронеже остановили испытания ракет для экономии кислорода

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Роскосмос" до конца октября прекратил испытания ракетных двигателей в Воронеже. Сэкономленный кислород передадут медучреждениям.

Фото: iStock
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- С учетом потребности в медицинском кислороде для лечения больных приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики. Только одно это предприятие ежесуточно передает медучреждениям до 33 тонн кислорода, - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

КБ Химавтоматики занимается разработкой и испытаниями ракетных двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Ангара". В состав предприятия входит цех по производству кислорода, используемого в двигателях в качестве окислителя.

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