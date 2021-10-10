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Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае два браконьера выловили осетра на 11 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Два жителя Ульчского района Хабаровского края предстанут перед судом по делу о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов. Мужчины обвиняются в незаконной добыче амурского осетра.

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Согласно материалам дела, фигуранты в мае прошлого года в районе поселка Мариинский рейд выловили несколько осетров, используя рыболовную сеть. Из рыбы они извлекли больше 50 килограммов икры. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей.

"Передвигались обвиняемые на мотолодке серии "Тунец" без бортовых номеров", - отмечают в пресс-службе краевого СУ СК.

После проведения ряда экспертиз, следственных экспериментов, допросов свидетелей и очных ставок, были собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения. Браконьерам грозит до восьми лет лишения свободы.

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