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10.10.2021 11:20
Рубрика: Экономика

В Рослесинфорге рассказали о заготовке дров на предстоящую зиму

Текст: Алексей Дуэль

Почти половина дров, которые будут заготовлены в преддверии предстоящей зимы, которая по прогнозам метеорологов должна стать непривычно холодной, станут березовые поленья. Такие данные приводит Рослесинфорг. На долю березы в прошлом году пришлось больше 46% заготовленной для отопления древесины.

Фото: iStock
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На долю осины пришлось чуть меньше 20%, лиственницы - почти 16%. Другие деревья и разнообразные виды искусственного топлива менее популярны у тех, кто топит печи. Всего на дрова в прошлом году было заготовлено 4,6 млн кубометров древесины, что на 4% меньше результата 2019 года. В этом году потери, предположительно, будут отыграны.

Помимо частных домов, дровами отапливают школы, детские сады, больницы, медпункты, общественные бани. Учреждения ФСИН тоже используют это топливо, как и пожарные станции в сельской местности. Дровяные котельные работают в Архангельской, Костромской, Смоленской, Магаданской областях, в Коми и Карелии. Среди потребителей дров есть даже небольшие заводы и фабрики, предпочитающие традиционное топливо.

Лидер по заготовке дров - Забайкальский край (561 тыс. кубометров древесины пошло на дрова), за ним идут Красноярский край (449 тыс. кубометров). Пермскому краю потребовались 384 тысячи кубометров дров. Кроме того, больше чем по 100 тысяч кубометров древесины для топлива заготовили в Томской, Иркутской, Вологодской, Омской, Архангельской и Новосибирской областях, Хабаровском крае, республиках Алтай и Коми.

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