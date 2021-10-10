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10.10.2021 23:09
Рубрика: Происшествия

В Оренбургской области от суррогатного алкоголя погибли 34 человека

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 232(8583)
По данным на воскресенье, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли 34 человека, а общее число пострадавших достигло 67. По подозрению в изготовлении и сбыте смертоносного контрафакта задержаны девять человек.
Резонансное уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Фото: sledcom.ru Резонансное уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Фото: sledcom.ru
Резонансное уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Фото: sledcom.ru

Первый сигнал тревоги поступил в среду, 6 октября, когда в Ясненском и Домбаровском районах были госпитализированы с тяжелыми отравлениями несколько местных жителей. А утром в пятницу уже стало известно о девяти погибших. Следственный комитет по региону возбудил два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Между тем скорбный счет продолжал быстро расти. Первоначально сообщалось, что причина гибели людей - токсическое действие этанола. Однако вскоре выяснилось, что дело гораздо серьезнее: в крови погибших медики обнаружили сильнейший яд - метанол. Причем его концентрация в организме превышала смертельную дозу в 3 - 5 раз.

Фото: iStock
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Как отмечалось на экстренном совещании губернатора Дениса Паслера, оперативно вылетевшего на восток области, даже небольшой объем такого алкоголя приводит к летальному исходу. Суррогат, от которого погибли люди, продавался в разной таре и в разных местах. В селах и райцентрах были организованы подворные обходы жителей с призывами соблюдать осторожность, а полиция и прокуратура проверяла торговые точки.

- Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого - ваша жизнь, - подчеркнул Денис Паслер.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след черных бутлегеров. Восьмого октября в Орске были задержаны четверо подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафакта.

- Предварительно установлено, что житель Орска в хозпостройке своего частного дома изготавливал суррогатный алкоголь, который затем через сбытчиков - двух мужчин и женщину - реализовывался в торговых точках, - пояснили в УМВД по региону. - При обыске обнаружены и изъяты несколько сотен литров спиртосодержащей жидкости, стеклянные и пластиковые бутылки, крышки и наклейки.

Подпольный бизнес был организован с размахом: позднее в Орске нашли еще один склад нелегального алкоголя, а число задержанных участников группы торговцев "паленкой" выросло до девяти. Производили метиловую водку в нескольких точках.

"Родники Сибири", "Снежная королева", "Кабан", "Волк" - такие этикетки клеили дельцы на бутылки со смертельным пойлом. Разливали его как в пластиковую, так и в стеклянную тару. Продавали суррогат в среднем по 150 рублей за бутылку (для сравнения - минимальная отпуская цена на водку в розничной сети составляет сейчас 243 рубля). Контрафакт реализовывался в мелких торговых точках. Привлеченные дешевизной покупатели - в первую очередь малообеспеченные люди - бойко разбирали товар...

На востоке области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов региона. Мобилизованы все ресурсы, в том числе санавиация. Сейчас в больницах находятся 25 пострадавших. На помощь оренбургским медикам прибыли коллеги из Башкортостана.

- Ситуация не рядовая, очень тяжелая, - констатировала главный внештатный токсиколог Республики Башкортостан Гузель Биктимирова. - Нас приехало четыре человека - токсикологи и реаниматологи с опытом лечения именно таких пациентов. Всем больным по показаниям проводится такой современный метод удаления яда, как гемодиализ. Часть пациентов не могут дышать сами, они подключены к аппаратам ИВЛ, у многих не удерживается артериальное давление.

По последним данным, восемь пациентов, которые после проведенного лечения чувствуют себя удовлетворительно, выписаны. Они находятся под пристальным контролем врачей.

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