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Рубрика: Происшествия

В Татарстане разбился самолет с парашютистами

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В районе города Мензелинска в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Let L 410 Turbolet.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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По информации ГУ МЧС по республике, сообщение о ЧП поступило в 9 часов 23 минуты. К месту падения выдвинулись мензелинского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, на борту воздушного судна находились 23 человека: 21 парашютист из местного аэроклуба и 2 члена экипажа. Их судьба неизвестна.

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