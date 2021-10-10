В Татарстане разбился самолет с парашютистами

В районе города Мензелинска в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Let L 410 Turbolet.

По информации ГУ МЧС по республике, сообщение о ЧП поступило в 9 часов 23 минуты. К месту падения выдвинулись мензелинского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, на борту воздушного судна находились 23 человека: 21 парашютист из местного аэроклуба и 2 члена экипажа. Их судьба неизвестна.