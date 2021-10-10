Франция передала Ингушетии дискографию старинных песнопений

Национальная библиотека Франции имени Франсуа Миттерана в Париже передала франко-ингушскому центру грампластинки с религиозными песнопениями в исполнении ингушей, записанными в 1911-1918 годах.

Как сообщил руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков на своей странице в Instagram, на четырех дисках - уникальное многоголосное хоровое исполнение, а также сольные записи Ильяса Эфенди Озива и шутки в рассказах Хато и Юнуса.

Записи сделаны французской компанией Pathé - изобретательницей патефона, одной из крупнейшей звукозаписывающих фирм в конце XIX-начале XX века, представительства которой находились в разных странах, в том числе в России.

Парижские находки в скором времени поступят в центральный республиканский архив Ингушетии, где ознакомиться с экспонатами смогут все желающие.