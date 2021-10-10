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10.10.2021 15:05
Рубрика: Культура

Франция передала Ингушетии дискографию старинных песнопений

Текст: Наталья Коротченко

Национальная библиотека Франции имени Франсуа Миттерана в Париже передала франко-ингушскому центру грампластинки с религиозными песнопениями в исполнении ингушей, записанными в 1911-1918 годах.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как сообщил руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков на своей странице в Instagram, на четырех дисках - уникальное многоголосное хоровое исполнение, а также сольные записи Ильяса Эфенди Озива и шутки в рассказах Хато и Юнуса.

Записи сделаны французской компанией Pathé - изобретательницей патефона, одной из крупнейшей звукозаписывающих фирм в конце XIX-начале XX века, представительства которой находились в разных странах, в том числе в России.

Парижские находки в скором времени поступят в центральный республиканский архив Ингушетии, где ознакомиться с экспонатами смогут все желающие.

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