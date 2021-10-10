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10.10.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Учащийся одной из гимназий Северной столицы устроил стрельбу из найденного пневматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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О происходящем полиция узнала от звонившей местной жительницы, рассказавшей, что во дворе одного из домов двое подростков устроили стрельбу из предмета, похожего на пистолет. Полицейские выехали на место происшествия. Был опрошен 16-летний школьник. Он заявил, что стрелял его 15-летний одноклассник. Полицейские обнаружили нарушителя, тот сказал, что пистолет был найден на пустыре. Юноша решил пострелять, в качестве цели выбирал деревья.

Оружие изъято, стрелявший передан родителям. Обстоятельства произошедшего выясняются. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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