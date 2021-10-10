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Рубрика: Общество

Эколог Ястребцев рассказал, как очистить дом от углекислого газа

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В любом помещении, в котором находятся люди, постепенно повышается содержание в воздухе углекислого газ. В большой концентрации он может оказать вредное влияние на здоровье.

Фото: iStock
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В современных квартирах, где, как правило, установлены пластиковые рамы и стеклопакеты, углекислый газ скапливается довольно быстро, так как этот материал обладает высокой герметичностью. Такие окна не пропускают не только холод и шум, но и препятствуют обновлению состава воздуха. В результате, кислорода становится все меньше, углекислого газа больше.

Эколог Антон Ястребцев эфире радио Sputnik посоветовал обязательно проветривать помещения, это позволяет изменить состав воздуха и насытить его кислородом. Это очень важно для поддержания правильного климата в доме. Из-за нехватки кислорода человек испытывает чувство постоянной усталости, теряет работоспособность, впадает в сонное состояние. Может разболеться голова и даже сердце.

Ястребцев утверждает, что хватит и пятнадцати минут, чтобы сменить состав воздуха. Если в квартире становится прохладнее, окна пора прикрыть.

В городской среде лучшее время для проветривания - после дождя, когда концентрация вредных веществ в воздухе существенно снижается. Однако во время проветривания стоит обратить внимание на то, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе можно простудиться.

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