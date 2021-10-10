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Рубрика: Экономика

Крымские пещеры станут для туристов безопаснее

Текст: Галия Шакирова
Крым не зря имеет славу полуострова пещер. Их здесь 1762. Это данные российской поисково-информационной системы "Пещеры" (она создана при поддержке Русского географического общества). Цифра не окончательная. И среди отдыхающих немало тех, кто желает пощекотать себе нервы, спустившись "под землю". Однако в Крыму оборудованы для туристов всего восемь пещер.
Фото: Галия Шакирова Фото: Галия Шакирова
Фото: Галия Шакирова

Тем не менее, проводники охотно берутся удовлетворить чаяния клиентов. Зачастую без гарантии безопасности здоровья экстремалов и сохранения самих пещер, большинство из которых находятся на особо охраняемых природных территориях.

Фото: ОСЕТ / twitter
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Спуск в вертикальные пещеры Крыма не значится в широком перечне экскурсий, туров и квестов официальных туроператоров и агентств, работающих на полуострове. Купить билет в дикие подземелья у продавцов впечатлений, сидящих под зонтиками на набережных приморских городков, не получится. Совсем другое дело - интернет. В тематических сообществах жадным до приключений туристам предлагают посетить пещеры.

Цена вопроса зависит от личных аппетитов гидов. К примеру, за спуск в 60-метровую пещеру Крубера кто-то просит 900 рублей с человека, а кто-то - и все 3000. Правда, в первом случае количество участников может достигать двух десятков. Оба проводника обещают предоставить "все необходимое снаряжение". А вот чека об оплате вам никто не даст.

Погружение в 195-метровый Бездонный колодец (Чатырдаг) стоит уже от 2400 до 5000 с человека. Дороже всего "продается" Таврская. За технически очень простую пещеру на одном из ресурсов попросили 13,5 тысячи рублей с человека в группе из пяти человек.

"Этот рынок никем не контролируется и не регламентируется. Поэтому такой разброс цен, - пояснил руководитель спелеоклуба "Карст" Руслан Светлов. Крымские спелеологи решили не оставаться в стороне и попытались направить стихийный процесс освоения "диких" пещер в цивилизованное русло - так, чтобы минимизировать воздействие природу и максимально обезопасить человека.

"Постепенно развивается проект оборудования стационарными клеевыми крючьями (анкерами) популярных пещер на плато Караби (Белогорский район), - рассказал "РГ" автор идеи Максим Козлов. - Проект некоммерческий. Уже оборудовано шесть пещер - Крубера, Эгиз-Тинах-1 и 2, Виола, Дублянского, Сказка, Большой Бузлук. Это наиболее популярные и легкодоступные объекты, на которых много людей, не являющихся спелеологами. Назовем их спелеотуристами, которые просто хотят посетить несложные пещеры полуострова".

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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