Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи

Пассажиром автомобиля Mercedes, попавшего в ДТП в Сочи, оказалась Ксения Собчак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В результате аварии сама телеведущая не пострадала, после случившегося она уехала на другой машине.

Как сообщалось ранее, автокатастрофа произошла накануне около 21.00 на сочинской автодороге Адлер - Альпика Сервис. Как выяснилось, водитель Mercedes 1981 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус, где находились десять пассажиров, из которых никто не пострадал.

В результате ЧП пассажирка второго автомобиля, женщина 1986 года рождения, скончалась на месте, а водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу №8. Уточняется, что второй пассажир умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что последний пост в Instagram Ксении Собчак опубликован три часа назад. В нем ничего не сообщается об аварии. Запись касается "трех важных правил, чтобы быть счастливой".