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10.10.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Сочи погибла женщина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На сочинской автодороге Адлер - Альпика Сервис произошло ДТП, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ДТП в Самарской области погибли три человека

Инцидент случился накануне около 21.00. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz 1981 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус.

В результате аварии пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу №8.

В микроавтобусе находились десять пассажиров. В общественном транспорте никто не пострадал - по имеющейся информации, за медицинской помощью они не обращались.

Сотрудники ДПС продолжают устанавливать обстоятельства. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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