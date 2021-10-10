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10.10.2021 12:30
Рубрика: Общество

На Черноморском побережье продолжился бархатный сезон

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи после непродолжительного перерыва теплая и бездождливая погода позволила продолжить бархатный сезон. В воскресенье температура воздуха прогрелась до 22 градусов тепла, а морская вода составила +21. Об этом "РГ" сообщили в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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"В Сочи преимущественно без осадков, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, днем температура воздуха +17-22 градуса, - сообщили в ведомстве. - 11 октября ожидается облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью +10-15, днем +18-23, а 12 октября - днем +20-25".

Температура воздуха в Анапе и Геленджике завтра ночью составит +11-16 градусов, днем +18-23, завтра столько же, а в Туапсинском районе прогреется до +25. Морская вода в Туапсе сейчас +20,5 градуса, в Геленджике ее температура составляет +20, в Новороссийске - 19,5 и в Анапе - 19 градусов со знаком плюс.

Благодаря этому отдыхающие смогли продолжить достаточно комфортно принимать солнечные и даже морские ванны. А в горах Сочи столбик термометра сегодня установился на отметке в +8, хотя у подножия в два раза теплее.

- Для того, чтобы совершить подъем в горы, я утеплилась соответствующим образом: куртка, в которой я хожу зимой, а также жилетка, шапка и шарф - замерзнуть не должна, - рассказала сочинка Дарья Петрухина. - Горы удивительны и прекрасны. Даже в дождь. Даже в туман. В любую погоду. Люблю уехать на Поляну в октябре на пару дней - надышаться, нагуляться, выспаться.

Завтра ночью в предгорной зоне Кубани обещают +7-12, днем +18-23, а 12 октября воздух прогреется до +20-25.

На Черноморском побережье в ближайшие двое суток местами ожидается туман, ветер 9-14 метров в секунду, ночью +7-12, днем до +16-21, а завтра температура воздуха ночью понизится до +4-9 градусов. В целом по Краснодарскому краю завтра днем прогнозируют +16-21, а послезавтра ожидается +18-23.

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