В Волгограде воспитательница детсада отдала мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница Красноармейского района Волгограда - 58-летняя воспитательница детского сада - стала жертвой телефонных аферистов.

Мошенники действовали распространенным способом: позвонили, представившись сотрудником службы безопасности банка и, сообщив о несанкционированной попытке оформить на волгоградку кредит, предложили ей срочно предпринять определенные действия. Для того, чтобы "обезопасить финансы", женщину убедили оформить в нескольких банках кредиты и перевести деньги частями по названным в телефонном разговоре реквизитам. Выполнив инструкцию, воспитательница осознала, что набрала кредитов на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подобным же способом аферисты выманили 400 тысяч рублей у научного сотрудника, 450 тысяч рублей - у менеджера из города Волжского, 300 тысяч рублей - у волгоградского рабочего.

А 36-летнего волгоградца, который искал способы дополнительного заработка, мошенники, также представившись сотрудниками банка, уговорили скачать приложение на мобильный телефон, после чего с кредитки мужчины списалось 100 тысяч рублей.

Полиция просит жителей быть особенно внимательными с незнакомцами, не сообщать им личные данные и не доверять тем, кто просит перевести деньги на их счет, обещая большие доходы.