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Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП

Следствие
    10.10.2021, 15:43
Текст:   Ирина Белова(Краснодарский край)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Сочи попавший в ДТП водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, инцидент произошел накануне около 21.00 на автодороге Адлер - Альпика Сервис.

Как выяснилось, водитель Mercedes, мужчина 1981 года рождения, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус, где находились десять пассажиров, из которых никто не пострадал.

В результате аварии пассажирка второго автомобиля 1986 года рождения скончалась на месте, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу №8.

По предварительным данным, второй пассажир умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

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