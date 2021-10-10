За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4610

2 Санкт-Петербург 2822

3 Московская область 2026

4 Самарская область 687

5 Нижегородская область 641

6 Воронежская область 630

7 Республика Башкортостан 619

8 Свердловская область 558

9 Пермский край 553

10 Ростовская область 529

11 Республика Крым 519

12 Челябинская область 401

13 Красноярский край 399

14 Иркутская область 398

15 Омская область 385

16 Оренбургская область 372

17 Волгоградская область 369

18 Ставропольский край 367

19 Саратовская область 358

20 Ульяновская область 352

21 Архангельская область 326

22 Удмуртская Республика 308

23 Алтайский край 300

24 Брянская область 297

25 Хабаровский край 297

26 Вологодская область 286

27 Тверская область 286

28 Липецкая область 284

29 Калининградская область 282

30 Пензенская область 280

31 Ленинградская область 273

32 Республика Коми 268

33 Тюменская область 267

34 Республика Карелия 265

35 Смоленская область 259

36 Владимирская область 256

37 Курская область 250

38 Севастополь 239

39 Республика Саха (Якутия) 239

40 Белгородская область 236

41 Краснодарский край 230

42 Псковская область 225

43 Ярославская область 223

44 Приморский край 219

45 Ивановская область 207

46 Астраханская область 207

47 Ханты-Мансийский автономный округ 205

48 Забайкальский край 203

49 Орловская область 193

50 Мурманская область 192

51 Кемеровская область 183

52 Новгородская область 181

53 Новосибирская область 180

54 Кировская область 167

55 Курганская область 163

56 Рязанская область 160

57 Тульская область 152

58 Тамбовская область 149

59 Калужская область 145

60 Костромская область 143

61 Республика Хакасия 139

62 Амурская область 126

63 Республика Бурятия 119

64 Республика Дагестан 119

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110

66 Республика Мордовия 106

67 Республика Татарстан 102

68 Республика Чувашия 99

69 Томская область 96

70 Кабардино-Балкарская Республика 92

71 Республика Северная Осетия-Алания 72

72 Чеченская Республика 70

73 Республика Марий Эл 67

74 Республика Тыва 63

75 Республика Ингушетия 63

76 Карачаево-Черкесская Республика 61

77 Республика Калмыкия 58

78 Республика Адыгея 54

79 Республика Алтай 43

80 Камчатский край 42

81 Еврейская автономная область 39

82 Сахалинская область 36

83 Магаданская область 20

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,11%

2. Магаданская область 0,18%

3. Республика Калмыкия 0,19% За последние сутки подтверждено 962 смерти: Москва 72

Санкт-Петербург 64

Свердловская область 44

Краснодарский край 35

Республика Башкортостан 35

Нижегородская область 35

Удмуртская Республика 34

Ставропольский край 31

Пермский край 30

Челябинская область 28

Ростовская область 27

Пензенская область 26

Саратовская область 26

Волгоградская область 24

Воронежская область 23

Красноярский край 20

Оренбургская область 19

Самарская область 18

Тульская область 15

Брянская область 14

Республика Чувашия 14

Владимирская область 12

Вологодская область 12

Ульяновская область 12

Новосибирская область 12

Омская область 12

Липецкая область 11

Астраханская область 11

Алтайский край 11

Рязанская область 10

Иркутская область 10

Республика Саха (Якутия) 10

Республика Хакасия 9

Тверская область 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Республика Марий Эл 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Костромская область 6

Курская область 6

Московская область 6

Смоленская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Ивановская область 5

Тамбовская область 5

Ярославская область 5

Республика Карелия 5

Архангельская область 5

Псковская область 5

Республика Адыгея 5

Севастополь 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Мордовия 5

Тюменская область 5

Кемеровская область 5

Камчатский край 5

Калужская область 4

Калининградская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Приморский край 3

Амурская область 3

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Республика Ингушетия 2

Чеченская Республика 2

Кировская область 2

Курганская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

Орловская область 1

Республика Коми 1

Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 216 415 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 274 человека: Москва 2177

Московская область 1265

Самарская область 498

Нижегородская область 477

Свердловская область 447

Санкт-Петербург 446

Пермский край 381

Иркутская область 360

Оренбургская область 357

Ростовская область 350

Красноярский край 350

Воронежская область 340

Ульяновская область 310

Ставропольский край 292

Челябинская область 284

Астраханская область 283

Волгоградская область 281

Саратовская область 265

Приморский край 262

Архангельская область 261

Краснодарский край 252

Вологодская область 250

Хабаровский край 247

Брянская область 244

Республика Карелия 241

Республика Коми 240

Удмуртская Республика 240

Ленинградская область 227

Омская область 219

Тюменская область 192

Липецкая область 188

Ярославская область 179

Кемеровская область 179

Ханты-Мансийский автономный округ 176

Калининградская область 173

Новгородская область 172

Орловская область 171

Курская область 162

Рязанская область 161

Кировская область 161

Мурманская область 154

Псковская область 150

Тамбовская область 148

Амурская область 147

Курганская область 145

Смоленская область 144

Республика Саха (Якутия) 143

Владимирская область 141

Калужская область 140

Тульская область 135

Республика Башкортостан 130

Севастополь 125

Забайкальский край 124

Республика Марий Эл 121

Ивановская область 119

Республика Северная Осетия - Алания 119

Республика Тыва 118

Республика Дагестан 112

Чеченская Республика 108

Республика Крым 105

Ямало-Ненецкий автономный округ 87

Республика Чувашия 80

Пензенская область 72

Республика Мордовия 71

Томская область 64

Республика Калмыкия 62

Кабардино-Балкарская Республика 62

Республика Адыгея 51

Новосибирская область 39

Карачаево-Черкесская Республика 37

Сахалинская область 37

Белгородская область 31

Алтайский край 30

Магаданская область 22

Костромская область 20

Республика Ингушетия 20

Республика Бурятия 20

Республика Татарстан 17

Камчатский край 16

Чукотский автономный округ 16

Тверская область 12

Республика Алтай 11

Республика Хакасия 5

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 858 119