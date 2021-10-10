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10.10.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4610
  • 2 Санкт-Петербург 2822
  • 3 Московская область 2026
  • 4 Самарская область 687
  • 5 Нижегородская область 641
  • 6 Воронежская область 630
  • 7 Республика Башкортостан 619
  • 8 Свердловская область 558
  • 9 Пермский край 553
  • 10 Ростовская область 529
  • 11 Республика Крым 519
  • 12 Челябинская область 401
  • 13 Красноярский край 399
  • 14 Иркутская область 398
  • 15 Омская область 385
  • 16 Оренбургская область 372
  • 17 Волгоградская область 369
  • 18 Ставропольский край 367
  • 19 Саратовская область 358
  • 20 Ульяновская область 352
  • 21 Архангельская область 326
  • 22 Удмуртская Республика 308
  • 23 Алтайский край 300
  • 24 Брянская область 297
  • 25 Хабаровский край 297
  • 26 Вологодская область 286
  • 27 Тверская область 286
  • 28 Липецкая область 284
  • 29 Калининградская область 282
  • 30 Пензенская область 280
  • 31 Ленинградская область 273
  • 32 Республика Коми 268
  • 33 Тюменская область 267
  • 34 Республика Карелия 265
  • 35 Смоленская область 259
  • 36 Владимирская область 256
  • 37 Курская область 250
  • 38 Севастополь 239
  • 39 Республика Саха (Якутия) 239
  • 40 Белгородская область 236
  • 41 Краснодарский край 230
  • 42 Псковская область 225
  • 43 Ярославская область 223
  • 44 Приморский край 219
  • 45 Ивановская область 207
  • 46 Астраханская область 207
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 205
  • 48 Забайкальский край 203
  • 49 Орловская область 193
  • 50 Мурманская область 192
  • 51 Кемеровская область 183
  • 52 Новгородская область 181
  • 53 Новосибирская область 180
  • 54 Кировская область 167
  • 55 Курганская область 163
  • 56 Рязанская область 160
  • 57 Тульская область 152
  • 58 Тамбовская область 149
  • 59 Калужская область 145
  • 60 Костромская область 143
  • 61 Республика Хакасия 139
  • 62 Амурская область 126
  • 63 Республика Бурятия 119
  • 64 Республика Дагестан 119
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
  • 66 Республика Мордовия 106
  • 67 Республика Татарстан 102
  • 68 Республика Чувашия 99
  • 69 Томская область 96
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 92
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 72 Чеченская Республика 70
  • 73 Республика Марий Эл 67
  • 74 Республика Тыва 63
  • 75 Республика Ингушетия 63
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 61
  • 77 Республика Калмыкия 58
  • 78 Республика Адыгея 54
  • 79 Республика Алтай 43
  • 80 Камчатский край 42
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Сахалинская область 36
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 15

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Сахалинская область 0,11%
  • 2. Магаданская область 0,18%
  • 3. Республика Калмыкия 0,19%
За последние сутки подтверждено 962 смерти:
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 64
  • Свердловская область 44
  • Краснодарский край 35
  • Республика Башкортостан 35
  • Нижегородская область 35
  • Удмуртская Республика 34
  • Ставропольский край 31
  • Пермский край 30
  • Челябинская область 28
  • Ростовская область 27
  • Пензенская область 26
  • Саратовская область 26
  • Волгоградская область 24
  • Воронежская область 23
  • Красноярский край 20
  • Оренбургская область 19
  • Самарская область 18
  • Тульская область 15
  • Брянская область 14
  • Республика Чувашия 14
  • Владимирская область 12
  • Вологодская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Омская область 12
  • Липецкая область 11
  • Астраханская область 11
  • Алтайский край 11
  • Рязанская область 10
  • Иркутская область 10
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Республика Хакасия 9
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Республика Марий Эл 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Костромская область 6
  • Курская область 6
  • Московская область 6
  • Смоленская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Ивановская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Карелия 5
  • Архангельская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Адыгея 5
  • Севастополь 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Мордовия 5
  • Тюменская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Камчатский край 5
  • Калужская область 4
  • Калининградская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Татарстан 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Ленинградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Чеченская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Курганская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Магаданская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Орловская область 1
  • Республика Коми 1
  • Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 216 415 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 274 человека:
  • Москва 2177
  • Московская область 1265
  • Самарская область 498
  • Нижегородская область 477
  • Свердловская область 447
  • Санкт-Петербург 446
  • Пермский край 381
  • Иркутская область 360
  • Оренбургская область 357
  • Ростовская область 350
  • Красноярский край 350
  • Воронежская область 340
  • Ульяновская область 310
  • Ставропольский край 292
  • Челябинская область 284
  • Астраханская область 283
  • Волгоградская область 281
  • Саратовская область 265
  • Приморский край 262
  • Архангельская область 261
  • Краснодарский край 252
  • Вологодская область 250
  • Хабаровский край 247
  • Брянская область 244
  • Республика Карелия 241
  • Республика Коми 240
  • Удмуртская Республика 240
  • Ленинградская область 227
  • Омская область 219
  • Тюменская область 192
  • Липецкая область 188
  • Ярославская область 179
  • Кемеровская область 179
  • Ханты-Мансийский автономный округ 176
  • Калининградская область 173
  • Новгородская область 172
  • Орловская область 171
  • Курская область 162
  • Рязанская область 161
  • Кировская область 161
  • Мурманская область 154
  • Псковская область 150
  • Тамбовская область 148
  • Амурская область 147
  • Курганская область 145
  • Смоленская область 144
  • Республика Саха (Якутия) 143
  • Владимирская область 141
  • Калужская область 140
  • Тульская область 135
  • Республика Башкортостан 130
  • Севастополь 125
  • Забайкальский край 124
  • Республика Марий Эл 121
  • Ивановская область 119
  • Республика Северная Осетия - Алания 119
  • Республика Тыва 118
  • Республика Дагестан 112
  • Чеченская Республика 108
  • Республика Крым 105
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • Республика Чувашия 80
  • Пензенская область 72
  • Республика Мордовия 71
  • Томская область 64
  • Республика Калмыкия 62
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Республика Адыгея 51
  • Новосибирская область 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 37
  • Сахалинская область 37
  • Белгородская область 31
  • Алтайский край 30
  • Магаданская область 22
  • Костромская область 20
  • Республика Ингушетия 20
  • Республика Бурятия 20
  • Республика Татарстан 17
  • Камчатский край 16
  • Чукотский автономный округ 16
  • Тверская область 12
  • Республика Алтай 11
  • Республика Хакасия 5
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 858 119

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