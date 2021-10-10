За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4610
- 2 Санкт-Петербург 2822
- 3 Московская область 2026
- 4 Самарская область 687
- 5 Нижегородская область 641
- 6 Воронежская область 630
- 7 Республика Башкортостан 619
- 8 Свердловская область 558
- 9 Пермский край 553
- 10 Ростовская область 529
- 11 Республика Крым 519
- 12 Челябинская область 401
- 13 Красноярский край 399
- 14 Иркутская область 398
- 15 Омская область 385
- 16 Оренбургская область 372
- 17 Волгоградская область 369
- 18 Ставропольский край 367
- 19 Саратовская область 358
- 20 Ульяновская область 352
- 21 Архангельская область 326
- 22 Удмуртская Республика 308
- 23 Алтайский край 300
- 24 Брянская область 297
- 25 Хабаровский край 297
- 26 Вологодская область 286
- 27 Тверская область 286
- 28 Липецкая область 284
- 29 Калининградская область 282
- 30 Пензенская область 280
- 31 Ленинградская область 273
- 32 Республика Коми 268
- 33 Тюменская область 267
- 34 Республика Карелия 265
- 35 Смоленская область 259
- 36 Владимирская область 256
- 37 Курская область 250
- 38 Севастополь 239
- 39 Республика Саха (Якутия) 239
- 40 Белгородская область 236
- 41 Краснодарский край 230
- 42 Псковская область 225
- 43 Ярославская область 223
- 44 Приморский край 219
- 45 Ивановская область 207
- 46 Астраханская область 207
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 205
- 48 Забайкальский край 203
- 49 Орловская область 193
- 50 Мурманская область 192
- 51 Кемеровская область 183
- 52 Новгородская область 181
- 53 Новосибирская область 180
- 54 Кировская область 167
- 55 Курганская область 163
- 56 Рязанская область 160
- 57 Тульская область 152
- 58 Тамбовская область 149
- 59 Калужская область 145
- 60 Костромская область 143
- 61 Республика Хакасия 139
- 62 Амурская область 126
- 63 Республика Бурятия 119
- 64 Республика Дагестан 119
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
- 66 Республика Мордовия 106
- 67 Республика Татарстан 102
- 68 Республика Чувашия 99
- 69 Томская область 96
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 92
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 72 Чеченская Республика 70
- 73 Республика Марий Эл 67
- 74 Республика Тыва 63
- 75 Республика Ингушетия 63
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 61
- 77 Республика Калмыкия 58
- 78 Республика Адыгея 54
- 79 Республика Алтай 43
- 80 Камчатский край 42
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Сахалинская область 36
- 83 Магаданская область 20
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 15
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Сахалинская область 0,11%
- 2. Магаданская область 0,18%
- 3. Республика Калмыкия 0,19%
За последние сутки подтверждено 962 смерти:
- Москва 72
- Санкт-Петербург 64
- Свердловская область 44
- Краснодарский край 35
- Республика Башкортостан 35
- Нижегородская область 35
- Удмуртская Республика 34
- Ставропольский край 31
- Пермский край 30
- Челябинская область 28
- Ростовская область 27
- Пензенская область 26
- Саратовская область 26
- Волгоградская область 24
- Воронежская область 23
- Красноярский край 20
- Оренбургская область 19
- Самарская область 18
- Тульская область 15
- Брянская область 14
- Республика Чувашия 14
- Владимирская область 12
- Вологодская область 12
- Ульяновская область 12
- Новосибирская область 12
- Омская область 12
- Липецкая область 11
- Астраханская область 11
- Алтайский край 11
- Рязанская область 10
- Иркутская область 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Республика Хакасия 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Республика Марий Эл 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Костромская область 6
- Курская область 6
- Московская область 6
- Смоленская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Ивановская область 5
- Тамбовская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Карелия 5
- Архангельская область 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Севастополь 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Мордовия 5
- Тюменская область 5
- Кемеровская область 5
- Камчатский край 5
- Калужская область 4
- Калининградская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Магаданская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Орловская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 216 415 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 274 человека:
- Москва 2177
- Московская область 1265
- Самарская область 498
- Нижегородская область 477
- Свердловская область 447
- Санкт-Петербург 446
- Пермский край 381
- Иркутская область 360
- Оренбургская область 357
- Ростовская область 350
- Красноярский край 350
- Воронежская область 340
- Ульяновская область 310
- Ставропольский край 292
- Челябинская область 284
- Астраханская область 283
- Волгоградская область 281
- Саратовская область 265
- Приморский край 262
- Архангельская область 261
- Краснодарский край 252
- Вологодская область 250
- Хабаровский край 247
- Брянская область 244
- Республика Карелия 241
- Республика Коми 240
- Удмуртская Республика 240
- Ленинградская область 227
- Омская область 219
- Тюменская область 192
- Липецкая область 188
- Ярославская область 179
- Кемеровская область 179
- Ханты-Мансийский автономный округ 176
- Калининградская область 173
- Новгородская область 172
- Орловская область 171
- Курская область 162
- Рязанская область 161
- Кировская область 161
- Мурманская область 154
- Псковская область 150
- Тамбовская область 148
- Амурская область 147
- Курганская область 145
- Смоленская область 144
- Республика Саха (Якутия) 143
- Владимирская область 141
- Калужская область 140
- Тульская область 135
- Республика Башкортостан 130
- Севастополь 125
- Забайкальский край 124
- Республика Марий Эл 121
- Ивановская область 119
- Республика Северная Осетия - Алания 119
- Республика Тыва 118
- Республика Дагестан 112
- Чеченская Республика 108
- Республика Крым 105
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Республика Чувашия 80
- Пензенская область 72
- Республика Мордовия 71
- Томская область 64
- Республика Калмыкия 62
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Республика Адыгея 51
- Новосибирская область 39
- Карачаево-Черкесская Республика 37
- Сахалинская область 37
- Белгородская область 31
- Алтайский край 30
- Магаданская область 22
- Костромская область 20
- Республика Ингушетия 20
- Республика Бурятия 20
- Республика Татарстан 17
- Камчатский край 16
- Чукотский автономный округ 16
- Тверская область 12
- Республика Алтай 11
- Республика Хакасия 5
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 858 119