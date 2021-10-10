В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек

Власти ХМАО вводят запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Он будет действовать с 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба округа.

Четырем департаментам - здравоохранения, образования и молодежной политики, физкультуры и спорта, а также культуры - с 25 октября поручили обеспечить экспресс-тестирование на коронавирус обучающихся с признаками ОРВИ при входе в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования.

Всего в Югре с начала пандемии выявлено 77 101 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 73 281 человек.