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10.10.2021 18:37
Рубрика: Общество

Росприроднадзор составил рейтинг городов-загрязнителей

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Десять городов с наихудшими показателями по загрязнению воздуха составил Росприроднадзор. Рейтинг с данными о том, сколько вредных веществ попадает из труб комбинатов и заводов в атмосферу, опубликован на личной странице в Instagram главы ведомства Светланы Радионовой.

Наихудшие результаты у Норильска - за год промышленность выбрасывает там в воздух 1,9 млн тонн вредных веществ. Следом идут Череповец (280 тысяч тонн) и Новокузнецк (278 тысяч тонн).

Фото: iStock
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"Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, - отметила Радионова. - Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения". По ее мнению, проблема в том, что нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Этот пробел в законодательстве надо устранить, считает глава Росприроднадзора. Кроме того, она предлагает вести мониторинг постоянно, а не только во время проверок.

Также в список попали Липецк (270 тысяч тонн выбросов), поселок городского типа Рефтинский (230 тысяч тонн), Междуреченск (195 тысяч тонн), Магнитогорск (186 тысяч тонн), Воркута (152 тысячи тонн), Уфа (142 тысячи тонн) и Ангарск (128 тысяч тонн).

Самым чистым из федеральных округов оказался Северо-Кавказский - на его долю приходится 1% выбросов вредных веществ.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор

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