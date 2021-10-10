Россияне смогут заказать несколько пенсионных услуг одновременно

Сразу более двух десятков пенсионных услуг смогут заказывать россияне в следующем году. Пенсионный фонд России (ПФР) разработал форму и регламент предоставления комплексного запроса.

"Утверждение проекта постановления позволит предоставлять гражданам одновременно несколько государственных услуг ПФР при однократном обращении гражданина в ПФР на основании комплексного запроса", - говорится в пояснительной записке к проекту документа, который размещен для общественного обсуждения. Если документ будет одобрен, то обратиться с комплексным запросом в Пенсионный фонд россияне смогут уже с 1 января 2022 года.

Сейчас человек может обратиться в Пенсионный фонд за предоставлением какой-либо одной услуги. Это можно сделать либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо прийти в отделение Пенсионного фонда, либо обратиться в МФЦ. Но, например, в каких-то МФЦ ряд услуг Пенсионного фонда не предоставляется. А отделения ПФР принимают посетителей в определенные дни и часы. Это неудобно для работающих. Ведь в Пенсионный фонд сегодня обращаются не только те, кто вышел на заслуженный отдых. Через фонд оформляются и детские пособия. А с 2022 года предлагается передать в ПФР назначение и выплату денежных компенсаций ряду федеральных льготников. Речь идет о гражданах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также тех, кто подвергся радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

С 2022 года через ПФР предлагается выплачивать компенсации ряду федеральных льготников

Чтобы не ходить каждый раз за новой услугой, и предлагается возможность запросить сразу несколько. Комплексный запрос может быть подан гражданином лично, а также его законным или уполномоченным представителем непосредственно в территориальный орган ПФР либо по почте. Подать запрос можно в любое удобное отделение ПФР. При подаче комплексного запроса гражданин указывает удобные способы информирования о результатах предоставления госуслуг ПФР и результате выполнения запроса в целом.

Одновременно можно получить следующие данные и услуги: подать заявление на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; получить данные о выплате пенсий, получить сведения о трудовом стаже, подать заявление на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.