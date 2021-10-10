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10.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль продемонстрирует новый рекорд роста, установленный на неделе

Текст: Георгий Панин
Начало октября выдалось для рубля максимально позитивным, причем российская валюта росла даже в понедельник, когда сильно корректировался весь фондовый рынок.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал за счет чего российская валюта обновляет очередные максимумы:

Фото: istock
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- Главным драйвером роста рубля остается энергетический сектор - газ, нефть и уголь. На фоне газового кризиса в Европе и Китае Россия продолжает в определенной степени диктовать свои правила, и за счет этого укрепляется национальная валюта.

Рубль на неделе обновил 4-месячные максимумы относительно доллара, укрепляясь в моменте до 71,7. К евро укрепление оказалось еще серьезнее. Рубль обновил максимумы конца июля прошлого года, так как курс евро упал ниже 83 рублей.

Фокус инвесторов будет направлен на дальнейшие события на энергетическом рынке, развитие ситуации с китайскими застройщиками, а также на дальнейшие распри внутри США относительно госдолга и сигналов ФРС по сворачиванию QE. Также важно помнить, что на арену может вновь выйти санкционная повестка.

Учитывая рекордные продажи валюты, которые частично будут нивелированы скупкой долларов Минфином, рубль имеет все шансы укрепиться на горизонте октября до 71 за доллар и 82 - за евро.

Другой вопрос, что любое движение вниз нефтегазовых цен может повлечь за собой моментальную негативную реакцию со стороны российской валюты, особенно вместе с реальной угрозой санкций. Поэтому предполагаемый коридор движения на первую половину недели видится в диапазоне 71-73 рубля за доллар и 82-84,5 рубля за евро.

На стоимость рубля высокая инфляция, по сути, не оказывает никакого действия. На него влияет ключевая ставка, которая, как известно, в России зависит от уровней инфляции. А увеличение ключевой ставки привлекает дополнительных инвесторов, ищущих высокую доходность в гособлигациях. Другой вопрос, что российские бонды постепенно теряют популярность из-за политических разногласий с западными странами.

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