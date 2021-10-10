Суд: Выход женщины из декрета не повод снижать ей алименты

Девятый кассационный суд России сделал принципиально важное разъяснение: выход матери из декрета не повод снижать алименты, выплачиваемые отцом. Столь категоричное напоминание прозвучало в свежем обзоре судебной практики.

Идея получить "декретную" скидку - и тем самым, может, подать пример другим неимущим отцам - пришла в голову жителю города Петропавловск-Камчатский. Мужчина по суду должен выплачивать своему сыну 25 тысяч рублей. Однако, когда жена вышла из декрета на работу, он подумал, что теперь было бы несправедливо ему тянуть из себя все жилы.

Финансовое положение жены явно улучшилось. С августа по декабрь она получила более 300 тысяч рублей, имеет машину и квартиру. В общем, хорошо живет, решил алиментщик. А он сам не имеет постоянной работы, и поддерживать свою бывшую семью ему крайне тяжело.

Поэтому счастливый (выходом жены из декрета) отец попросил снизить размер алиментов до 11 тысяч 50 рублей. Это ровно половина от прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае. Алиментщик все рассчитал.

Однако кассационный суд с такой логикой не согласился. А дело включил в свежий обзор судебной практики в назидание и судьям, и отцам.

Действительно, по закону алиментщики имеют право просить скидку. Но для того, чтобы алименты урезали, нужны уважительные причины. В качестве юридически значимых обстоятельств для изменения размера алиментов закон предусматривает в том числе изменение материального или семейного положения сторон. Это правда.

Мужчина платит алименты ребенку, а не жене. Так что появление у нее дохода - дело второстепенное

Однако, как пояснил кассационный суд, в данном случае стороны в алиментном обязательстве - несовершеннолетний ребенок и родитель - плательщик алиментов.

"Под изменением материального положения понимается как уменьшение доходов плательщика, так и увеличение доходов получателя алиментов", - говорится в обзоре.

Иными словами, алименты получает ребенок. Поэтому не совсем правильно заглядывать только в материнский кошелек.

"Вместе с тем каких-либо убедительных и неоспоримых доказательств того, что материальное положение плательщика алиментов изменилось настолько, что он не имеет возможности предоставлять несовершеннолетнему ребенку содержание в прежнем размере, а степень материального обеспечения ребенка при уменьшении размера алиментов существенно не изменится, в материалах дела не имеется", - сказано в обзоре.

Таким образом, если алиментщик желает уменьшить сумму, он должен доказать, что реально попал в финансовую яму и груз алиментов стал непосилен. При этом важно также, чтобы в случае предоставления отцу скидки положение ребенка не ухудшилось. Этот вопрос также надо изучать при принятии решения. Все-таки главное здесь - интересы ребенка. Само по себе наличие работы у матери не повод урезать отцовские выплаты.

В целом суды достаточно строго подходят к алиментщикам. Во многих судебных решениях прослеживается правовая позиция: если мужчина находится в трудоспособном возрасте, не является инвалидом, то должен искать возможности заработать. Если к тому же ни перед кем другим у мужчины нет обязательств, алименты скорее всего не срежут. Однако если у человека есть еще дети, а на работе из-за экономических проблем предприятия снизили зарплату - это уже повод для разговора и суд может прислушаться к просьбам мужчины.