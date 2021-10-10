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10.10.2021 18:27
Рубрика: Происшествия

Телефонные мошенники усложнили сценарии общения

Текст: Роман Маркелов, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками ведомств, якобы вовлеченных в расследование определенного случая - например, финансового мошенничества. Звонят они в отличие от прошлых схем последовательно, друг за другом. В Банке России подтвердили "РГ", что такая схема используется злоумышленниками уже несколько месяцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первым в цепочке может позвонить "помощник следователя", который сообщает жертве, что она стала свидетелем или пострадавшим в преступлении с банковскими счетами. Потом жертве звонят, представляясь банком или сразу Центробанком, подтверждают сведения первого звонившего и начинают разными способами выманивать данные банковской карты якобы для ее защиты. Нередко жертве запрещают перезванивать в банк по предлогом проведения спецоперации по поимке мошенников.

Фото: istock
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"Мы рекомендуем гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные данные и данные банковских карт посторонним лицам, под каким бы предлогом их ни пытались узнать", - посоветовали в Банке России. Там отметили, что проводят активную работу по выявлению мошеннических телефонных номеров. Так, в прошлом году Банк России выявил и отправил на блокировку 26,4 тысячи телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее.

Во втором квартале 2021 года регулятор инициировал блокировку порядка 12 тысяч таких номеров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

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