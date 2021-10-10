Трамп раскритиковал экономический план Байдена

Экономические предложения президента Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем США. Об этом заявил экс-глава американской администрации Дональд Трамп, выступая на митинге в Айове.

По его мнению, этот проект приведет к увеличению налоговой нагрузки на работающие семьи, "драматически повысит" налоги на бизнес и сделает их одними из самых высоких в мире. Бывший президент считает, что в таких условиях бизнесу будет выгодней работать в КНР, чем в США.

Джо Байден пытается добиться принятия двух масштабных законопроектов - один на 1,2 триллиона долларов по развитию инфраструктуры и другой по поддержке приоритетов демократов в образовании, здравоохранении и "чистой" энергетике, пишет РИА Новости. Пока их принятию мешают расколы внутри самих демократов, которые не могут договориться относительно величины трат.

Ранее Байден заявлял, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Он предлагает повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала в рамках бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов.