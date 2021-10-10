В Италии могут признать вакцинацию "Спутником V"

С 15 октября COVID-сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему, станет обязательным для всех категорий работающих жителей Италии.

Без него сотрудники госучреждений и частных компаний не только не смогут выполнять свои профессиональные обязанности, но и лишаться зарплаты, начиная с 5-го дня отсутствия на рабочем месте без уважительной причины.

По оценкам правительства, эти меры затронут 23 миллиона человек, при этом около 80 процентов итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку. Несмотря на эти вдохновляющие цифры, есть все предпосылки предполагать, что ситуация может выйти из-под контроля уже в первый день вступления в силу ограничений. Причин для этого хватает. Самая главная и сложно разрешимая касается 100-150 тысяч иностранных рабочих - сиделок, домработников, строителей, сельхозрабочих и других категорий трудоспособного населения, вакцинированных препаратами, которые не признаны европейским регулятором. К ним необходимо еще добавить итальянцев, перемещающихся по рабочим вопросам между родиной и Россией, Китаем, Латинской Америкой и соседним Сан-Марино. Они, будучи привитыми "иностранными вакцинами", также рискуют оказаться вне игры. Единственный выход - каждые 48 часов делать тест на COVID-19, который стоит от 15 до 22 евро.

На сегодняшний день Италия включила в так называемую систему "зеленых пропусков" лишь граждан (итальянских и иностранных), привитых одобренными на территории Евросоюза вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, чем может обернуться грядущая пятница для так и не оправившегося после пандемии рынка труда и экономики страны, медицинские власти неожиданно изменили риторику. Так, по словам, представителя итальянского Минздрава, члена научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца, в настоящий момент правительство рассматривает два варианта, которые могут позволить россиянам, привитым "Спутником V", приезжать и работать в Италии. Либо им будет введена дополнительная доза мРНК-вакцины, которая признана Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Вторая же опция заключается в признании полного цикла вакцинации российским препаратом.