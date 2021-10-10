В Йемене местных чиновников попытались взорвать, заминировав автомобиль

В Адене на юге Йемена 10 октября совершена попытка покушения на местного губернатора Ахмеда Лямляса и городских чиновников, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera.

Заминированный автомобиль взорвался на пути следования кортежа губернатора в районе ат-Тавахи на западе Адена. Погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Губернатор, а также ехавший, по некоторым сведениям, в кортеже министр сельского хозяйства не пострадали.

Ахмед Лямляса был назначен губернатором Адена, одного из важнейших городов страны и крупнейшего йеменского порта, в августе этого года. На этот пост его направил президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади. В конце августа Лямляса прибыл в Аден, заявив по прилете, что он вернулся "с любовью и лояльностью". Также он отметил, что главная задача - наладить нормальное функционирование коммунальных и общественных служб в разоренном городе.

В начале октября в Адене вспыхнули бои между различными группировками Южного переходного совета - сепаратистского движения, контролирующего значительные территории в южном Йемене.